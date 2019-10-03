Bozok’ta Oryantasyon Programı

Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, zeki olmanın ön görüde bulunup, hayallerin peşinden koşmak olduğuna vurgu yaparak, ‘’Belirlenen bu hedefler ve hayallerin peşinden koşmak ise çeviklikten geçer. Aynı zamanda zeki ve çevik olan sporcunun şahsiyetini bütünleyen ana unsur ise ahlaklı olmaktır. İyi bir sporcu olmanın ahlaklı ve dürüst olmaktan geçtiğini kesinlikle unutmamalısınız’’ dedi.

Karadağ, öğrencileri en iyi fiziki şartlarda, alanında deneyimli akademik kadroyla donanımlı bir şekilde geleceğe hazırladıklarını söyledi. Prof. Dr. Ahmet Karadağ, İş gücü açısından, sektörel anlamda gelişip büyümede meslek yüksekokullarına kesinlikle ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti. Karadağ, bu anlamda ön lisans programlarını önemsediklerini dile getirerek, “Genç ve dinamik akademik kadromuzla sizleri en iyi birikim ve donanımla sektöre hazırlamak için çalışıyoruz. Yozgat Bozok Üniversitesi olarak heyecanımızı ve amatör ruhu hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. Geleceğin Türkiye’sinde söz sahibi olacak siz gençleri donanımlı şekilde yetiştirerek hayata hazırlayacağız” dedi.

Bozok Üniversitesi Rektörü Karadağ, Adaletin mülkün temeli olduğu düsturuyla, değişik kademelerde, birçok alanda verilen adalet hizmetlerinde özellikle yargı hizmetinde temel hukuk bilgisi almış, uygulamaya dönük bilgilere sahip, geleceğin Türkiye’sinde söz sahibi olacak nitelikli ve donanımlı gençler yetiştirilmesi anlamında önemli bir yüksekokula sahip olduklarını kaydetti. Yerköy ilçesinde yeni Adalet Meslek Yüksekokulu binasının kazandırmak için planlama yapıldığını, gerekli çalışmalara başlandığını belirten Karadağ, “Binamızı tamamlayıp hizmete açtığımızda gerek akademik ve idari personel gerekse de öğrencilerimiz adına daha modern şartlarda eğitim ve öğretim sürdürmelerine olanak sağlayacağız” diye konuştu.