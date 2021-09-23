Bozok’ta mezuniyet sevinci

Yozgat Bozok Üniversitesi, 2020-2021 eğitim öğretim yılını tamamlayan öğrenciler, düzenlenen mezuniyet töreniyle diplomalarını aldı. Yozgat Bozok Üniversitesi Akdağmadeni Sağlık Meslek Yüksek Okulu ve Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu'nda önceki gün yapılan törenin ardından dün de Fen Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin mezunları için tören yapıldı. Fen Edebiyat Fakültesi’nde fakülte birincisi Moleküler Biyoloji ve Genetik Programı’ndan Deniz Sevinç birinci oldu, yaş kütüğüne plaket çaktı. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, mezunların heyecanını birlikte yaşamaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesi'nin akademyaya, bilim camiasına ve insanlığa kurulduğu yıldan bu tarafa çok önemli hizmetler yaptığını bildirdi. Karadağ, ‘’Hem eğitim-öğretimde hem akademyadaki bilimsel çalışmalarla Yozgat Bozok Üniversitesi, sürekli büyümekte ve gelişmektedir. Bir taraftan ‘Kararlılıkla, Başarıya...’ sloganı ile akademyaya hitap etmenin ayrıcalıklarını ve sorumluluklarını yerine getiren, öte yandan bilimsel donanımını daha da artırma gayreti ve çabası içerisinde olan, eğitim öğretimde de gelişmeyi ve sürekli yeniliği öngören bir üniversite olarak Yozgat Bozok Üniversitesi karşınıza çıkıyor’’ dedi.

Karadağ, Üniversitelerin iki temel hedefinin bulunduğunu, ilkinin eğitim ve öğretimde geleceğin Türkiye’sinde söz sahibi olan meslek sahiplerini yetiştirmek, diğer taraftan da akademyaya araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile katkı sunmak olduğunu aktardı. Karadağ, ‘’Yozgat Bozok Üniversitesi bu iki temel ayağa bir ayak daha kattı. O da bilginin teknolojiye dönüşmesinin hedeflerini dikkate alan üniversite-sanayi işbirliğinin artık hayata geçtiği girişimci üniversite ayağıdır. Yozgat Bozok Üniversitesi artık üç temel ayağı ile 2022-2026 hedeflerinde ‘Girişim Odaklı Üniversite’ olarak, bilginin teknolojiye dönüştüğü ve sanayici ile buluştuğu bir üniversite kimliği ile akademyaya hitap edecek. Yozgat Bozok Üniversitesi, ihtisas üniversitesi olması ile birlikte eğitim-öğretimdeki kalitesiyle, akademyaya sunduğu araştırma geliştirme faaliyetleriyle bilginin teknolojiye dönüşme süreçlerini de yöneten bir üniversite olarak karşımıza çıkıyor. Biz bir şeye inandık, inandığımız şey başarmaktı. İnanmak başarmanın yarısıdır. Buna odaklanınca başarı kaçınılmaz oluyor’’ diye konuştu.

Üniversitelerin öğrenci yoksa pek anlam ifade etmediğine vurgu yapan Rektör Karadağ, ‘’Çok az bir zaman diliminde sizlerle bir arada olduk. Sizleri burada görmek ve sizlerin heyecanına ortak olmak bizi çok mutlu ediyor. Hayat bir mücadeledir. Hayatın başlangıç ve bitişlerinin olduğu bir süreci şu an yaşıyorsunuz. Sizler şimdi yükseköğretiminizi tamamlayarak hayata yeni bir başlangıç yapıyorsunuz. Bu başlangıçlar sizin geleceğiniz ve bu ülkenin yarınlarının imarında çok önemli. Ben sizlerin her zaman başarılı ve mutlu olmanızı istiyorum. Başarılarınız daim olsun. Sizleri bugünlere getiren ve başarınızda çok büyük emekleri olan başta aileleriniz olmak üzere değerli akademik kadromuza çok teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı. •Sümeyye İlhan•

