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Bozok’ta konferanslara devam

BOZOK Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya Topluluğu tarafından ‘Pazarlama İletişim ve Markalaşma’ konulu, Bilgi ve Değerler Topluluğu tarafından da ‘Can Veren Pervaneler’ isimli konferans düzenlendi.

Bozok’ta konferanslara devam

BOZOK Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya Topluluğu tarafından ‘Pazarlama İletişim ve Markalaşma’ konulu, Bilgi ve Değerler Topluluğu tarafından da ‘Can Veren Pervaneler’ isimli konferans düzenlendi.

11 Nisan 2019 Perşembe 00:00
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Bozok’ta konferanslara devam

Pazarlama İletişim ve Markalaşma konulu konferansta Pazarlama ve Marka Danışmanı Sosyolog Aydın Baran, iletişim, pazarlama- marka bilimi ve davranışı üzerine katılımcılara bilgiler aktardı. Avukat Hayati İnanç, Yozgatlı Mehmet Said Fenni’nin şair yönünü dinleyicilere aktararak, şiirlerini seslendirdi. Kendi hayatından verdiği örneklerle söyleşiye devam eden İnanç, Baki Fuzuli, Taşlıcalı Yahya, Şeyh Galip, Kanuni, Fatih Sultan Mehmet’in divanlarından örnekler vererek, onların hayata, şiire ve aşka yaklaşımları hakkında kendine has üslubuyla bilgiler verdi.

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