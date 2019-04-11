Bozok’ta konferanslara devam

Pazarlama İletişim ve Markalaşma konulu konferansta Pazarlama ve Marka Danışmanı Sosyolog Aydın Baran, iletişim, pazarlama- marka bilimi ve davranışı üzerine katılımcılara bilgiler aktardı. Avukat Hayati İnanç, Yozgatlı Mehmet Said Fenni’nin şair yönünü dinleyicilere aktararak, şiirlerini seslendirdi. Kendi hayatından verdiği örneklerle söyleşiye devam eden İnanç, Baki Fuzuli, Taşlıcalı Yahya, Şeyh Galip, Kanuni, Fatih Sultan Mehmet’in divanlarından örnekler vererek, onların hayata, şiire ve aşka yaklaşımları hakkında kendine has üslubuyla bilgiler verdi.