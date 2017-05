Bozok’ta kep heyecanı!

Öğrenciler verdikleri emeğin karşılığını almanın haklı gururunu yaşarken, onlara emek veren hocaları da aynı gururu ve heyecanı yaşadı.

Bozok Üniversitesi 2016-2017 eğitim - öğretim döneminde lisans ve ön lisans eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler düzenlenen mezuniyet töreniyle diplomalarını aldı.





MUHTEŞEM TÖREN

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi bahçesinde düzenlenen mezuniyet törenine daire müdürleri, fakülte dekanları, sivil toplum kuruluş temsilcileri, öğretim elemanları, öğrenci yakınları ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan mezuniyet töreni Fakülte ve Yüksekokullar birincisi İlahiyat Fakültesi Öğrencisi Kübra Başar’ın mezun olan öğrenciler adına yaptığı konuşma ile devam etti.





Mezuniyet töreninde öğrenciler ve ailelerine hitaben bir konuşma yapan Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Bozok Üniversitesi’nin tarihi günlerden bir tanesini yaşadığını söyledi.

1 Mart 2006 yılında Bozok Üniversitesi olarak kurulan üniversitenin 11 fakülte, 6 yüksek okul ve 8 meslek yüksek okulu ile eğitim öğretim hayatına devam ettiğini hatırlatan Karacebey;





“Elbette Türkiye’mizdeki genç üniversitelerden biriyiz, büyüyoruz, büyümeye de devam ediyoruz ve hem ülkemize hem de dünyaya bilim insanı yetiştirme idealimizi sürdürüyoruz. Her gün bu idaremiz katlanarak devam ediyor. Bu gün mezun vereceğimiz aramızdan ayrılacak öğrencilerimizin ileride hedeflediğimiz ideallere ulaşma noktasında bir adım olduğunu ifade etmek istiyorum” dedi.





Fakültelerin öğrencilerini mezun etmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Karacabey, şöyle devam etti:





“Fakültelerimizin her biri bu yıl mezun veren Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi daha önceki yıllardan başlayarak Fen Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Ziraat Fakültesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, bu gün her biri kendi mezuniyet törenlerini kutladılar. Bu yıl bizim için önemli bir şey daha var, beden eğitimi spor yüksek okulumuz bir yıl oldu. Şuanda göğsümüzü kabartan gösteriyi sunan gençlerimiz bizim ikinci sınıfa geçecek olan öğrencilerimiz. Hem kendilerini hem de beden eğitimi spor yüksek okulu müdürü başta olmak üzere bütün arkadaşlarımı tebrik ediyor, teşekkür ediyorum.

Bu gösteri esnasında sergilenen halk oyunlarına Yozgat oyunlarını da katın demiştim bu yıl bize halk oyunlarını da gösterdiler, halk oyunları ekibimize ve Ali Kemal hocamıza da teşekkür ediyorum.”

Karacabey, konuşmasında öğrencilere de seslenerek, nasihat niteliğinde önemli ifadelere yer verdi.

“Bu yıl mezun edeceğimiz sevgili arkadaşlarım, genç kardeşlerim; elbette hayatınızın önemli dönüm noktalarından birindesiniz” şeklinde devam eden konuşmasında Karacabey, şunları söyledi:





“Tahsil süreniz içerisinde sizi hayatta başarılı kılacak bir çok bilgiyi öğrendiniz ve öğrendiğiniz bilginin diplomasını almayı hak ettiğiniz helal olsun bu sizin hakkınız.

Ancak şunu unutmayalım hayat su gibidir akar devam eder. Ve bu gün siz yeterli bilgiye sahip olarak diplomanızda yazan değerleri hak eden bilgiye sahip olarak buradan mezun olacaksınız ama bundan sonra da kendinizi geliştirmeye devam edeceksiniz. Eğitim öğretim hayatınız da gösterdiğiniz disiplin gibi hayatta da başarılı olmak için disiplinli çalışacaksınız ve öğrencilerimizin vatan sevgisi ile birlik ruhu ile bir çok eğitim kurumunda karşılaşılan olumsuzluk Bozok Üniversitesi’nde yaşanmadı bundan dolayı ben her bir öğrencimizi tebrik ediyor, gözlerinden öpüyorum. Burada gösterdiğiniz birlik, beraberlik gibi mezun olduktan sonra da ülkemizin kalkınmasında göstereceğiniz birlik ve beraberlik bu ülkenin ve bu vatanın bekası için çok önemlidir bunu da bilmenizi istiyorum. 1071’de kapılarını bize açan Anadolu’nun toprağının her karışında bizim ecdadımızdan bir şehidin kanı vardır. Hani Akif’in dediği gibi ‘Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda.’ Şu üzerine bastığımız toprağın her bir karışında bir şehidimiz vardır ve onun bize manevi mirası vardır. Devraldığımız bu manevi mirası bizden sonraki nesillere kıyamete kadar bu ülkeyi bizim yurdumuz olarak bizim vatanımız olarak devam edecek çalışmaları sizler yapacaksınız ve bu vatan size emanettir. Bu emanete sahip çıkacağınıza inanıyorum. Bu duygularla sizleri yeni hayata uğurlarken hepinize başarı diliyorum, ufkunuz ve bahtınız açık olsun.”