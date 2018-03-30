Bozok’ta işbirliği

İmzalanan işbirliği protokolü ile öğrenciler İŞKUR’a kayıt olarak, İş Kulüpleri hizmetleri olmak üzere kurumun tüm hizmetlerinden faydalanacak. İş arama becerileri seminerleri, kariyer planlama, özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri, iletişim becerileri ve motivasyon konularında uygulamalı eğitim alacak. Öğrenciler alacakları eğitim ile işgücü piyasası, kurum faaliyetleri, iş arama becerilerinin geliştirilmesi, işverenle mülakat ve görüşme teknikleri, özgeçmiş hazırlama gibi konularda bilgilendirilerek daha bilinçli hale gelmeleri sağlanacak. Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, imzalanan bu protokolle İŞKUR bünyesinde çalışan iş ve meslek danışmanları öğrencilerimize iş arama süreçlerinde nasıl işlemler yapmaları gerektiği konusunda rehberlik ve danışmanlık hizmetleri vereceğini söyledi. Karacabey, “Özellikle mezuniyet aşamasındaki öğrencilerin iş hayatına en kısa sürede geçiş yapabilmelerine yardımcı olmak, eğitim hayatına devam eden öğrencilerin de kurum hizmetlerinden yerinde faydalanmasını sağlayacak bu protokolün her iki kurumada hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız da, İŞKUR olarak üniversiteli gençlere mezuniyet sonrasında kendilerini nelerin beklediği, iş arama becerileri, öz geçmiş hazırlama, işverenle mülakat ve görüşme teknikleri CV oluşturma gibi güncel ve önemli konularda bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulacağının altını çizdi.

