Bozok’ta iktidar mücadelesi konuşuldu

Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ve Gazi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Oğuzhan Bilgin’in konuşmacı olarak katıldığı programa fakülte dekanları, öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenci katıldı. Dr. Oğuzhan Bilgin, ‘Türkiye'de Ekonomik ve Kültürel İktidar Mücadeleleri’ konulu konferansında siyasal iktidarın dışında kültürel ve ekonomik iktidarın ne olduğu, Türkiye'de bu konudaki durum ve tartışmanın hangi boyutlarda ele alındığı konularında dinleyicileri bilgilendirdi. Kültürel iktidar tartışmasının siyasal iktidar alanı dışında toplumda sosyolojik olarak bir ötekileştirme çabasının batıcılaşmacı zümre tarafından devam ettirildiğini belirten Bilgin, ekonomik iktidar mücadelesinin ise bu anlayışın bir uzantısı olduğunu söyledi. Dinleyicilerinin sorularının cevaplanmasıyla sona eren konferansta, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Dr. Oğuzhan Bilgin’e günün anısına plaket takdim etti.