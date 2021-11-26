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Bozok’ta dijital ortamda çalıştay

Yozgat Bozok Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ‘Dijital Ortamda Ölçme ve Değerlendirme Çalıştayı’ düzenlendi.

26 Kasım 2021 Cuma 00:50
Bozok’ta dijital ortamda çalıştay

Yozgat Bozok Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ‘Dijital Ortamda Ölçme ve Değerlendirme Çalıştayı’ düzenlendi, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, etkinliğe katılarak, konuşma yaptı. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, çalıştayın uzaktan eğitim sürecinde uygulanan ölçme değerlendirme ve izleme etkinliklerinin geliştirilmesine büyük katkı sağlayacağını söyledi. Karadağ, ‘’2019 yılının sonlarında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni koranavirüsün hızla yayılımının ardından Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) hızla harekete geçmiş ve özveri ile yönetilen bir uzaktan eğitim uygulamasına geçilmiştir. Koşulların iyileşmemesi sebebiyle de izleyen öğretim yılı güz döneminin de uzaktan eğitimle yürütülmesine karar verilmiştir. Pandemiyle beraber uzaktan eğitimin yaygınlaşması hem eğitime bakış açımızı hem de uzaktan eğitimi yorumlama biçimimizi dönüşüme uğramıştır. Uzaktan eğitim, esas olarak görülen yüz yüze eğitimin yanında en iyi ihtimalle ona bir alternatif ya da tamamlayıcı olarak görülmekte, genel itibariyle örgün eğitime dâhil olabilecek imkân ya da vakti olmayanlara, bunun yanı sıra her yaştan kendini geliştirmek isteyen kişilere yönelik bir uygulamalar bütünüdür denebilir’’ dedi.  Karadağ, son yıllarda bazı ortak ve çok sayıda öğrencinin katılımını gerektiren derslerin internet üzerinden yürütülmesi, açık ve uzaktan eğitim veren üniversitelerin dünyadaki eğilimlerle paralel olarak artması uzaktan eğitime yönelik talebi de hızla arttırdığını aktardı. Bu süreçte özellikle teknolojinin sağladığı imkânlardan hangi noktalarda, nasıl ve ne ölçüde faydalanılacağı konusunda geniş bir alan açmıştır da denebileceğini bildiren Karadağ, ‘’Her öğrencinin hakkı olan nitelikli eğitim süreçlerinde farklı paydaşların önemli ihtiyaçlarından biri nitelikli ölçme ve değerlendirmedir. Geleneksel eğitim sistemlerinde ölçme ve değerlendirme sınıf-içi etkinlikler, kanaat notları, uygulamalar ve etkinliklerle desteklenebilir. Oysaki dijital dünyada eğitimin de hızla dijitalleştiği göz önünde bulundurulduğunda kişiselleştirilmiş öğrenme çevreleri oluşturmak ve buna bağlı ölçme-değerlendirme ve izleme stratejileri geliştirmek önem kazanmıştır’’ diye konuştu.  YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan ise, Pandemi süreci geçtikten sonra da Yükseköğretimde dijital ortamların kullanılmasının devam edeceğini söyledi. Türkiye’deki Üniversitelerimizin uzaktan eğitimde önemli başarılar elde ettiklerini bunun en güzel örneğinin de Yozgat Bozok Üniversitesi olduğunu belirten Prof. Dr. Gündoğan, ‘’Yozgat Bozok Üniversitemize özel bir teşekkür sunmak istiyorum. Üniversitemiz Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon farklılaşması programında fark yaratan önemli çalışmalar yaptı. Bunun yanı sıra uzaktan eğitim, ölçme-değerlendirme alanında yaptığı çalışmalar ve yürüttüğü faaliyetler ile üniversitemizin Anadolu’da diğer üniversitelerimize de öncülük etmesinin çok önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum. Yozgat Bozok Üniversitemiz uzaktan eğitim dendiğinde genç üniversitelerimiz içerisinde fark yaratan nitelikleri ile öne çıktığını memnuniyetle ifade etmek istiyorum’’ ifadelerini kullandı. 

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