Bozok’ta devir teslim

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey’in katılımı ile Yrd. Doç. Dr. Hasan Börekçi görevini yeni Müdür Yrd. Doç. Dr. Nihal İnandıklıoğlu’na devretti.

Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, makam ve mevkilerin geçici olduğunu belirterek, “Önemli olan görev yaptığımız süre içerisinde üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirebilmektir. Bundan önceki dönemlerde görev yapan arkadaşlarımız Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzun gelişmesi için elinden gelen gayreti göstermiş ve önemli hizmetlerde bulunmuşlardır. Bu bir bayrak yarışıdır. Hasan Börekçi hocamız yeni kurulan Çekerek Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuza kurucu müdür olarak atandı. Kendisine okulumuza bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum. Okulumuzu bulunduğu yerden daha ileri noktalara taşıyacağına inandığım okulumuzun yeni Müdürü Yrd. Doç. Dr. Nihal İnandıklıoğlu’na da yeni görevinde başarılar diliyorum.” dedi.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu eski müdürü Yrd. Doç. Dr. Hasan Börekçi, “Görev yaptığım süre içerisinde okulumuzu daha ileri noktalara taşımak için ben ve arkadaşlarım var gücümüzle çalıştık. Bundan sonraki süreçte yeni müdürümüz Nihal hocam bu görevi yürütecek. Nihal hocanın okulumuzu daha iyi seviyelere getireceğine inanıyorum ve kendisine başarılar diliyorum” diye konuştu..

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevini kendisine layık gördüğü için Rektörümüz Prof. Dr. Salih Karacabey’e teşekkür eden Yrd. Doç. Dr. Nihal İnandıklıoğlu, şunları kaydetti: “Sağlık hizmetleri alanında nitelikli yardımcı sağlık personeli yetiştiren Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzun, ulusal ve uluslararası düzeyde yüksek öğretim kalitesi ile lider eğitim merkezi hâline gelmesi, yardımcı sağlık hizmetleri elemanlarının yetiştirilmesine öncülük eden, katılımcı yönetim modeli ile öğrenci ve çalışan memnuniyetini mükemmele ulaştırmak amacındayız. Bu bilinçle çalışmalarımızı yürüteceğiz. Öğretim elemanı ve idari personelimizle birlik ve beraberlik içinde meslek yüksekokulumuzu bulunduğu yerden daha ileriye taşımak için var gücümüz ile çalışacağız.”