Bozok’ta cephe menüsü

Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü Merkezi Yemekhanede Çanakkale Cephesinde çıkan yemekler ikram edildi.

Bozok Üniversitesi Rektörü Salih Karacabey de öğrencilerle birlikte buğday çorbası, üzüm hoşafı, ekmek ve sudan oluşan menüden yedi.

Çanakkale menüsüne kaşık sallayan akademisyen ve öğrenciler, bir kez daha şanlı ecdadı anlama ve rahmetle anma fırsatı yakaladı.

Rektör Salih Karacabey, Çanakkale Zaferi’nin Türk Milletinin tarih sahnesinden silinemeyeceğinin teminatı ve en büyük göstergesi olduğunu hatırlattı.

Rektör Karacabey, “Atalarımız ‘Çanakkale Geçilmez’ dedirtmekle kalmamış, tarihin akışını değiştirmiş ve dünya dengelerinin yeniden kurulmasına neden olmuştur” dedi. Çanakkale Zaferi’nin milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğinde karşısına çıkan bütün zorlukları aşabileceğini de düşmana gösterdiğini aktaran Rektör Karacabey, “Aziz şehitlerimizin cephede yediği yemeklere bugün bizler de kaşık salladık. Onları bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz” şeklinde konuştu.

