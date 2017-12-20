Bozok’ta Arkeolojik sergi

Arkeoloji Bölümü’nün Yozgat il genelinde yürüttüğü ‘Klasik, Hellenistik, Roma ve Bizans Dönemi Arekolojik Yüzey Çalışmaları’ fotoğraf sergisiyle anlatıldı.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, İl Jandarma Alay Komutanı Bilgehan Yeşilyurt, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Akgün, Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, fakülte dekanları, daire müdürleri, sivil toplum örgüt temsilcileri, öğretim üyeleri ve öğrencilerin katıldığı sergi ilgi gördü. Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Yüzey Araştırması Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hacer Bayraktar, sergiye ilişkin Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ve Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey’e bilgiler verdi. Yürütücülüğünü Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Hacer Sancaktar’ın yaptığı, ilk sezonuna 2017 yılında başlanan yüzey araştırması projesi çalışmalarına Akdeniz Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi’nden toplam 15 bilim insanı çalışmaya katıldı. Sergide arkeolojik alanlarda yapılan çalışmalar fotoğraflarla konuklara anlatıldı. Yozgat tarihinin gün yüzüne çıkartılması adına üniversite tarafından yapılan yüzey araştırması 2017 yılı çalışmalarının yer aldığı karma fotoğraf sergisi 29 Aralık tarihine kadar açık kalacak.