Bozok yükselişini sürdürüyor

Yozgat Bozok Üniversitesi, 2006 yılında kurulup, 15 yıllık bir geçmişe sahip olmasına karşın her alanda olduğu gibi akademik gelişimi ile de gerek Dünya, gerekse Türkiye sıralamalarında yükselişini sürdürüyor. Yozgat Bozok Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, 200 ülkeden yaklaşık 31 bin Yüksek Öğretim Kurumunun değerlendirildiği, İspanya Ulusal Araştırma Konseyi (CSIC) tarafından hazırlanan 2021 yılı Webometrics Dünya Üniversite Sıralaması açıklandı.

Buna göre, Yozgat Bozok Üniversitesi, dünya çapındaki genel sıralamada 2 bin 487’nci, açıklık sıralamasında bin 888’inci, mükemmellik sıralamasında da 2 bin 239’uncu sırada yer aldı. Aynı sıralamanın Ülkemizdeki 212 Yükseköğretim Kurumu için ilan edilen Ranking Web of Universities in Turkey sıralamasında ise, Yozgat Bozok Üniversitesi genel sıralamada 77’nci, Devlet Üniversiteleri arasındaki mükemmellik sıralamasında 46’ncı, son 25 yıl içerisinde kurulan Devlet Üniversiteleri arasında ise 7’nci sırada yer alarak önemli bir başarıya imza attı. Webometrics sıralamasında Dünya üniversiteleri arasında açıklık, genişlik, görünürlük ve mükemmeliyet başlıkları altında uluslararası derecelendirmelerin yapıldığı hatırlatıldı, sadece araştırma sonuçlarına değil, aynı zamanda dünya çapındaki akademisyenlerin, araştırma kurumlarının küresel kalitesini daha iyi yansıtabilecek diğer göstergelere de bakıldığı bildirildi. Sıralamanın amacının ‘üniversiteler tarafından üretilen bilimsel ve kültürel bilginin tüm topluma aktarımını önemli ölçüde artırmak için açık erişim uygulamalarını destekleyerek akademik web varlığını teşvik etmek’ olduğu aktarıldı. Açıklanan sonuçların, Yozgat Bozok Üniversitesi’nin dünyanın en saygın ve objektif üniversite sıralamalarından biri olan Webometrics Sıralamasında hem dünya genelinde, hem de ülkemizdeki üniversiteler arasında önemli bir yere sahip olduğunu bir kez gösterdiğine vurgu yapıldı. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, ‘’Akademide durağanlığa yer yoktur. Sürekli kendinizi yenilemeniz, çağın gerektirdiği bilgi, birikim ve donanımı kuşanmanız gerekmektedir. Üniversitemiz resmi kuruluşu itibariyle 15 yaşında olmasına rağmen çeyrek asrı geçen bir mazisiyle Yozgat’ta hem eğitim-öğretim, hem de bilimsel faaliyetleri yürütmektedir. Başarılarımız sadece eğitim-öğretimle sınırlı kalmamış, akademik görünürlük noktasında da büyük mesafeler alınmıştır. Farklı kategorilerde Üniversitelerin değerlendirmeye tabi tutulduğu Webometrics Sıralaması’nda Üniversitemiz, hem dünya ölçeğinde hem de ülkemizde her yıl biraz daha mesafe alarak akademik çıtasını yükseklere çıkarmaktadır. Bu önemli başarıya katkı sunan başta Üniversitemizin değerli Akademisyenleri olmak üzere tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyor, başarılarımızın artarak devamını diliyorum’’ diye konuştu.