BOZOK YENiLENiYOR

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, eğitim kalitesini artırmaya dönük çalışmaların, fiziki mekânların iyileştirilmesi sürecini de içine aldığını söyledi. Karacabey, ‘’Bu kapsamda, Tıp Fakültemizin yeni binasını bu yılın başında tamamlayarak hizmete sunmuş bulunuyoruz. Daha önce Ankara’da eğitim gören öğrencilerimiz, şimdi daha modern ve daha uygun koşullarda eğitimlerini Yozgat’ta sürdürebilmektedir. Eğitim ve Araştırma Hastanemizi bu yıl yeni binasına taşımak suretiyle Yozgat ve civar illerimizdeki vatandaşlarımıza sunduğumuz sağlık hizmetinin kalitesini önemli ölçüde artırmış bulunuyoruz’’ dedi.

Rektör Karacabey, Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu’nun yeni binasını kısa sürede tamamlayarak, yeni eğitim ve öğretim döneminde öğrencilerin kullanımına sunduklarını, geçen yıl yapımına başlanılan İlahiyat Fakültesi’nin yeni binası inşaatının bu yıl tamamlayıp, gelecek eğitim döneminde hizmete sunmayı amaçladıklarını anlattı. Karacabey, ‘’Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu’na yeni bir bina kazandırmak için projelerimizi tamamladık. Bu binanın da yapımına başlandı, en kısa sürede bitirmeyi hedefliyoruz. Üniversite yerleşkelerimizin daha estetik ve fonksiyonel bir yapıya kavuşmasına dönük çalışmalarımız da tüm hızıyla devam etmektedir’’ diye konuştu.

Rektör Karacabey, her yıl düzenli olarak gerçekleştirdikleri ağaçlandırma çalışmalarının yanı sıra, öğrenci ve personelin daha rahat yararlanabilecekleri sosyal donatı alanlarının sayısını artırdıklarının altını çizdi. Karacabey, ‘’Fiziki açıdan bu gelişmelerin yaşandığı üniversitemizde bir yandan da profesyonel deneyime sahip seçkin eğitim kadromuzla uluslararasılaşma girişimlerimizin meyvelerini almaya başlıyoruz. Uluslararası geçerliliği bulunan Diploma Eki verme hakkımız bulunurken, Mevlana ve Erasmus değişim programları ile 30’u aşkın ülkeden misafir öğrenciye eğitim veriyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Bozok Ünivedrsitesi Rektörü Karacabey, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde çalışan yardımcı sağlık personeli ve hemşire sayısının yetersiz olduğunu, yeni hastane binasının devreye girmesi ile birlikte personel ihtiyacının 4 kat daha arttığını, ihtiyacın karşılanabilmesi için yoğun girişimlerin devam ettiğini, bir an önce sonuç almayı umut ettiklerini sözlerine ekledi.

