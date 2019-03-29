Bozok Üniversitesi Elazığ’da

Bu yıl üçüncüsünün düzenlendiği fuara Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, daire müdürleri, rehber öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. 20 devlet ve vakıf üniversitesinin tanıtım stantlarının yer aldığı fuarı, 6 bin 700 lise son sınıf öğrencisi ziyaret ederek yoğun ilgi gösterdi. Yozgat Bozok Üniversitesi tanıtım temsilcileri tarafından öğrenci, öğrenci velileri ve rehber öğretmenlere Üniversitenin Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları, kontenjanlar, sosyal ve fiziki imkânlar hakkında bilgi verilerek üniversitenin tanıtım materyalleri dağıtıldı.