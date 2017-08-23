Bozok Üniversitesi büyüyor

Bozok Üniversitesi Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu binasının açılışı geçtiğimiz Cumartesi günü ilçede yapılan toplu açılış töreni ile yapıldı. Ayrıca yeni meslek yüksekokulunun da temeli atıldı. Törene Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül, Ertuğrul Soysal, Yusuf Başer, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey ve çok sayıda davetli katıldı.

Törenin açılışında konuşan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Akdağmadeni ilçesinde uzun yıllardır faaliyet gösteren Meslek Yüksekokulumuzun yenilenme zaruretinin olduğunu belirterek; “Bugün temelini attığımız yeni Akdağmadeni Meslek Yüksekokulumuz inşallah 250 günde bitecek. Önümüzdeki eğitim-öğretim yılında yeni hizmet binasında faaliyete başlayacaktır. Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, burayı yeniden yaparak sağlıklı bir ortamda eğitimin sürdürülmesine katkı veriyor. Onun için Rektörümüze ve çalışma arkadaşlarına huzurlarınızda teşekkür ediyorum. İlçemize kazandırılan Sağlık Yüksekokulumuz ve yeni Meslek Yüksekokulunun Yozgat’ımıza ve üniversitemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Bozok Üniversitesi olarak Akdağmadeni ilçesine iki önemli hizmeti kazandırmanın haklı kıvancını yaşadığını belirten Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, “Daha önce binası yapılan ve bugün açılışını yapacağımız Sağlık Yüksekokulumuzda İş Sağlığı ve Güvenliği, Ebelik ve Hemşirelik bölümlerini açtık. Bu yıl İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünün öğretim üyelerini temini ile bölüme öğrenci alarak eğitime başlıyoruz. Önümüzdeki yıllarda Hemşirelik ve Ebelik bölümlerini de aktif hale getireceğiz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Sağlık Yüksekokulumuz Bozok Üniversitesi bünyesinde ilçelerimizdeki tek dört yıllık yüksekokuldur.” dedi.

İlçelerimizde ilk olarak açılan Meslek Yüksekokulu ve en çok öğrencisi olan okulun Akdağmadeni Meslek yüksekokulu olduğunu ve binin üzerinde öğrenci ile eğitim-öğretime devam edildiğini ifade eden rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, “Mevcut binamızın yenilenmesi gerekiyordu. Hükümetimizin destekleri ile Meslek Yüksekokulumuza yeni bir bina yapıyoruz. Bugün temelini attığımız yeni hizmet binası sözleşmemize göre 300günde tamamlanacak ama müteahhit firma bunu 250 günde tamamlama sözü verdi. Böylece 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrencilerimiz yeni binada eğitim ve öğretime başlayacaklardır.

Bu hizmetlerin ilçemize kazandırılmasına büyük katkı sağlayan başta Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Başbakan Yardımcımız Bekir Bozdağ’a, şükranlarımı sunuyorum. Çalışmalarımızda yanımızda olan milletvekillerimize de teşekkür ediyorum. İnşaatın zamanında tamamlanmasında katkısı olacak müteahhit firma yetkililerine ve çalışanlarına sağlıklı, huzurlu ve kazasız bir çalışma ortamı diliyorum. Her iki okulun da üniversitemiz ve ilçemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.” diye konuştu.

