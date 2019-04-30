Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 13°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
94535
ALTIN
245.203
DOLAR
5.9464
STERLİN
7.6984
EURO
6.6398

Bozok Rektörünü bekliyor

Bozok Rektörünü bekliyor

30 Nisan 2019 Salı 00:00
37 Okunma
Bozok Rektörünü bekliyor

Bu yıl 14’üncüsü gerçekleştirilecek olan etkinliklerle ilgili hazırlıklar tamamlandı. Prof. Dr. Mustafa Büyükata’nın başkanlığında gerçekleştirilecek etkinliklerde Prof. Dr. Salih Karacabey, Onursal Başkan olarak görev alacak. Etkinlik Başkanı Böyükata, ‘Etkinlikte yer almak, çalışmalarını sunmak/tanıtmak ve destek vermek isteyen resmi/tüzel kişi veya kuruluşların 3 Mayıs 2019 tarihine kadar Etkinlik Başkanlığına veya Düzenleme Kuruluna bildirmeleri, çalışmaların sağlıklı yürütülmesi ve doğabilecek aksaklıkların zamanında giderilebilmesi açısından uygun olacaktır’ dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Bilişim Etkinlikleri başlıyor
Bilişim Etkinlikleri başlıyor
Açılışa Yerköy damgası
Açılışa Yerköy damgası
Köy okuluna dokundular
Köy okuluna dokundular
Materyal sergisi açıldı
Materyal sergisi açıldı
Bilim Fuarı ilgi gördü
Bilim Fuarı ilgi gördü
Baharı karşıladılar
Baharı karşıladılar
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim