Bozok Rektörünü bekliyor

Bu yıl 14’üncüsü gerçekleştirilecek olan etkinliklerle ilgili hazırlıklar tamamlandı. Prof. Dr. Mustafa Büyükata’nın başkanlığında gerçekleştirilecek etkinliklerde Prof. Dr. Salih Karacabey, Onursal Başkan olarak görev alacak. Etkinlik Başkanı Böyükata, ‘Etkinlikte yer almak, çalışmalarını sunmak/tanıtmak ve destek vermek isteyen resmi/tüzel kişi veya kuruluşların 3 Mayıs 2019 tarihine kadar Etkinlik Başkanlığına veya Düzenleme Kuruluna bildirmeleri, çalışmaların sağlıklı yürütülmesi ve doğabilecek aksaklıkların zamanında giderilebilmesi açısından uygun olacaktır’ dedi.