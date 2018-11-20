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Bozok kendini tanıttı

BOZOK Üniversitesi, Unilook Türkiye’nin organizasyonuyla Giresun Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ‘Giresun Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri’ etkinliğine katıldı.

Bozok kendini tanıttı

BOZOK Üniversitesi, Unilook Türkiye’nin organizasyonuyla Giresun Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ‘Giresun Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri’ etkinliğine katıldı.

20 Kasım 2018 Salı 06:35
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Bozok kendini tanıttı

Giresun Üniversitesi Güre Yerleşkesi, Fen-Edebiyat Fakültesi fuaye alanında devlet ve özel olmak üzere toplam 13 üniversite standının yer aldığı fuarı Giresun’da öğrenim gören lise 3. ve 4. sınıf öğrencileri ziyaret etti. Üniversite adayları, yükseköğretimde yapılan son yenilikler ve davetli üniversitelerin genel durumları hakkında bilgi aldı. Bozok Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Osman Özer, İletişim, Protokol ve Enformasyon Müdürlüğü Teknikeri Gamze Aydın, tanıtım temsilcisi olarak etkinlikte yer aldı. Standı ziyaret eden Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, üniversitelerin tanıtım temsilcileriyle sohbet ederek, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Bozok Kendini Tanıttı
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