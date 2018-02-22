Bozok kendini tanıttı

Üniversite sınavlarına hazırlanan lise öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitim fuarına öğretmen ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. 27 devlet ve vakıf üniversitesinin tanıtım standının yer aldığı fuarı, 152 liseden 15 bine yakın lise son sınıf öğrencisi ziyaret etti. Tanıtım temsilcileri, öğrenci, öğrenci velileri ve rehber öğretmenlere Bozok Üniversitesi’nin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları, kontenjanlar, sosyal ve fiziki imkânlar hakkında bilgi verdi, tanıtım materyallerini dağıttı.