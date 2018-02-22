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Bozok kendini tanıttı

BOZOK Üniversitesi, ‘Yüksek Öğretim Günleri’ kapsamında Adana Çukurova Üniversitesi, Sakıp Sabancı Spor ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen eğitim fuarına katıldı.

Bozok kendini tanıttı

BOZOK Üniversitesi, ‘Yüksek Öğretim Günleri’ kapsamında Adana Çukurova Üniversitesi, Sakıp Sabancı Spor ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen eğitim fuarına katıldı.

22 Şubat 2018 Perşembe 07:00
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Bozok kendini tanıttı

Üniversite sınavlarına hazırlanan lise öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitim fuarına öğretmen ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. 27 devlet ve vakıf üniversitesinin tanıtım standının yer aldığı fuarı, 152 liseden 15 bine yakın lise son sınıf öğrencisi ziyaret etti. Tanıtım temsilcileri, öğrenci, öğrenci velileri ve rehber öğretmenlere Bozok Üniversitesi’nin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları, kontenjanlar, sosyal ve fiziki imkânlar hakkında bilgi verdi, tanıtım materyallerini dağıttı.

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