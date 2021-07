Bozok Gelişiyor

Yozgat Bozok Üniversitesi her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni açılan bölüm ve programlarla büyümeye devam ediyor. Kurulduğu ilk günden itibaren hem akademik kadrosuyla hem de fiziki imkânları ile büyümeye, gelişmeye devam eden Bozok Üniversitesi, yeni akademik yılda da öğrenci alımı yapacağı yeni bölüm ve programlarla gelişimini sürdürecek. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, fiziki altyapısı, nitelikli insan gücüyle gelişimini sürdüren Üniversitenin, fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulları, lisansüstü eğitim bünyesinde açtığı yeni bölümlerle, programlarla bulunduğu coğrafyaya, bilime, sanata ve kültürel değerlere katkı sunmaya devam ettiğini söyledi. Karadağ, ‘’20 bini aşkın öğrencisi ve alanında uzman akademik kadrosuyla Orta Anadolu’nun parlayan yıldızı olan Yozgat Bozok Üniversitesi, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında öğrenci alımı gerçekleştirilecek 9 Önlisans, 3 Uzaktan Eğitim (Önlisans), 2 Lisans, 4 Lisansüstü bölüm ve programla gücüne güç katıyor. Mevcut akademik birimlere ilaveten yeni akademik yılda, bölgenin gerek ekonomik gerek sağlık gerekse sosyo-kültürel yapısına büyük katkılar sağlayabilecek öğrencilerin yetiştirileceği yeni bölüm ve programlar açılacaktır. Merkez Kampüsümüzde Diş Hekimliği Fakültesi, Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulunda Hemşirelik Bölümü, Akdağmadeni Meslek Yüksekokulunda Grafik Tasarım Programcılığı, Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda İlk ve Acil Yardım, Sorgun Meslek Yüksekokulunda Raylı Sistemler ve Makine Teknolojisi, Yozgat Meslek Yüksekokulunda Elektronik Teknolojisi - Grafik Tasarımı- İç Mekan Tasarımı- Sivil Savunma ve İtfaiyecilik alanlarında bölümler açılacaktır’’ dedi. Rektör Karadağ, salgın süreciyle birlikte bir sorumluluk ve gereklilik haline gelen uzaktan eğitim süreçlerini yükseköğretimin öngördüğü çerçevede hayata geçiren Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programlarını uzaktan öğretim yoluyla vereceklerini bildirdi. Karadağ, ‘’Bu yıl lisansüstü eğitimde de kararlılıkla başarıyı hedefleyen üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde Zootekni, Matematik Eğitimi, Fizyoloji, İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans programlarına öğrenci alacak. Yozgat Bozok Üniversitesi her alanda değişiyor, dönüşüyor ve gelişiyor. Bu değişim; fiziki altyapımızda, ihtisaslaşma alanımızda, akademiyada gösterdiğimiz başarıda, eğitim ve öğretimde yakaladığımız büyük başarı trendinde kendini gösteriyor. Devlet üniversiteleri arasında daha fazla söz sahibi ve marka üniversite olmak adına kendimizi her alanda yeniliyoruz. Üniversitemiz bünyesinde yeni açılan bölümler ve programlar da bu büyük değişimin ve gelişimin işaretleridir. Yeni açılan bölüm ve programlarla birlikte bizi tercih edecek ve Yozgat Bozok Üniversitesi ailesine katılacak öğrencilerimizi sabırsızlıkla bekliyoruz. Yozgat Bozok Üniversitesi tüm birimlerinde ‘Kararlılıkla, Başarıya…’ sloganıyla başta eğitim öğretimde en iyisini, en kalitesini yapmak, diğer taraftan da akademiyada söz sahibi bir üniversite olmak noktasında büyük bir gayret sarf ediyor. Yeni bölüm ve programlarımız üniversitemiz, aday öğrencilerimiz, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun’’ ifadelerini kullandı. •Seyfettin Sağlam•