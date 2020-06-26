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Bozok gelişecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Yozgat Bozok Üniversitesi güçlenerek gelişmeye devam edecek” dedi.

26 Haziran 2020 Cuma 00:37
Bozok gelişecek

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, bir dizi ziyaret, açılış, temel atma ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Yozgat’ta, tamamlanan, devam eden yatırım ve projelerle Yozgat Bozok Üniversitesi’nin güçlenerek gelişmeye devam edeceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ ile de bir araya gelerek sohbet etti. Karadağ, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a üniversitedeki son gelişmeler hakkında bilgiler verdi.
Karadağ, endüstriyel kenevir alanında bölgesel kalkınma odaklı ihtisaslaşan üniversitede, kenevir yağı katkılı antibakteriyel sıvı el sabunu ile protein ve besin değeri yüksek ekmek, kuru pasta ve kekten oluşan unlu mamulleri tanıttı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a, üniversite tarafından üretilen ekmek, kuru pasta ikram edildi, kenevir yağı katkılı antibakteriyel sıvı el sabunu takdim edildi. Oktay, yapılan çalışmalardan dolayı Rektör Karadağ’ı tebrik ederek, başarı dileklerinde bulundu. 

Anahtar Kelimeler:
Bozok Gelişecek
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