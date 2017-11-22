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-Bozok Gebze’yi konuştu

BOZOK Üniversitesi Mimarlık ve Güzel Sanatlar Topluluğu tarafından düzenlenen ‘Bir Osmanlı Kenti Gebze-Çoban Mustafa Paşa Külliyesi’ adlı söyleşide, anıtsal yapılardan yola çıkılarak, Gebze özelinde anıtsal yapılar ele alındı.

-Bozok Gebze’yi konuştu

BOZOK Üniversitesi Mimarlık ve Güzel Sanatlar Topluluğu tarafından düzenlenen ‘Bir Osmanlı Kenti Gebze-Çoban Mustafa Paşa Külliyesi’ adlı söyleşide, anıtsal yapılardan yola çıkılarak, Gebze özelinde anıtsal yapılar ele alındı.

22 Kasım 2017 Çarşamba 07:05
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-Bozok Gebze’yi konuştu

Etkinlik, fiziksel çevremizi biçimlendiren, somut kültürel mirasımızı oluşturan anıtsal ve sivil mimarlık örneklerini, kültürel değerlerimizi, mimarimizi tanımak, bu yapılarla oluşmuş bir yerleşim örneği incelemek amacıyla gerçekleştirildi. Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih Müderrisoğlu’nun konuk olduğu söyleşi ilgi gördü. Söyleşide, Osmanlı kentinin merkezini oluşturan cami, türbe, han, hamam, sıbyan mektebi, medrese, imarethane ve tabhane gibi anıtsal yapılardan oluşan bir külliyenin mimarisi, tarihsel süreç içerisinde önemli ulaşım yolları üzerinde kalan, geçmişten günümüze aktif olarak kullanılan Gebze yerleşimi ve Çoban Mustafa Paşa Külliyesi örneğinde tartışıldı. Bozok Üniversitesi’nin farklı fakültelerinden öğretim üyeleri, Mimarlık ve Güzel Sanatlar Topluluğu üyeleri ve Mimarlık Bölümü öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği söyleşi sonunda konu ile ilgili sorular cevaplanarak öğrencilere kültürel miras ve mimarlık tarihine ilişkin bilgiler verildi. Mimarlık ve Güzel Sanatlar Topluluğu Akademik Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Belgin Dikmen, öğrencilerin üniversitede aldıkları formel eğitim kadar, gezi, söyleşi, panel gibi etkinlikleri de önemsediklerini, öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda eğitim sürecini destekleyecek etkinlikler yapmayı sürdüreceklerini belirtti.

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