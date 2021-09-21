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BOZOK DUNYAYA AÇILDI

Yozgat Bozok Üniversitesi, bu yıl ilk kez uluslararası öğrencilere yönelik ‘Yabancı uyruklu öğrenci sınavı’ gerçekleştirdi. Mali Cumhuriyeti ve Azerbaycan’da gerçekleştirilen sınavlara 700 civarında öğrencinin katılım sağladığı bildirildi.

21 Eylül 2021 Salı 00:05
BOZOK DUNYAYA AÇILDI

Yozgat Bozok Üniversitesi, uluslararasılaşma çalışmaları kapsamında, yabancı uyruklu öğrenci sayısını artırmak amacıyla bu yıl ilk kez Mali Cumhuriyeti ile Azerbaycan’da yaptığı sınavlara 700 civarında öğrenci katılım sağladı. 
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, uluslararasılaşma çalışmalarına büyük önem verdiklerini, bunun en çarpıcı örneklerinden birisinin de geçtiğimiz Haziran ayı içerisinde ilk kez yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı olduğunu söyledi. Karadağ, 500'e yakın uluslararası öğrencinin Yozgat’ta eğitim gördüğünü, hedeflerinin 2022 yılında bu sayıyı 2 bin 500'e çıkarmak olduğunun altını çizdi. Karadağ, ‘’Yozgat Bozok Üniversitesi kurulduğu günden bu yana çok önemli mesafeler kat etti. Ancak uluslararası öğrencilerle ilgili çalışmalar istenilen seviyede değildi. Biz göreve başladığımızda 140 civarında uluslararası öğrencimiz vardı. Fakat uluslararası öğrencilerin Türkiye’den beklentilerini de göz önünde bulundurduğumuzda bu sayının yeterli olmadığını biliyorduk. Bugün 500’e yakın uluslararası öğrencimiz üniversitemizde eğitim görmektedir. Hedefimiz, 2022 yılında bu sayıyı 2 bin 500’e, üniversitemizde eğitim gören bütün öğrenci sayımızı ise yaklaşık 25 bine çıkarmaktır. Bunun için çalışmalarımız sürüyor’’ dedi. Karadağ, Türkiye’de birçok üniversitede uluslararasılaşma konusunda çok ciddi çalışmaların olduğunu, kendilerinin de Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın başkanlığında yeni bir ekiple uluslararası öğrencilerle ilgili çalışmalar yürüttüklerini bildirdi. Karadağ, ‘’Özellikle yurtdışında büyükelçiliklerimiz aracılığıyla üniversitemize öğrenci kazandırılması konusunu çok geniş yelpazede ele aldık, değerlendirdik. Hem elçiliklerimiz aracılığıyla hem de bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde uluslararası öğrenci sayımızı şu anda 500 civarına çıkardık. Ama bu sayının bizim için yeterli olmadığını biliyoruz. Yozgat’ımıza her açıdan değer katacak uluslararası öğrencilerimiz bizim birer kültür elçilerimiz olacaklar. Ülkemizin ve Yozgat’ımızın tanıtılması noktasında bizlerin temsilcisi olacaklar’’ diye konuştu. 
MALİ’DE SINAV
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karadağ, Uluslararasılaşma çalışmaları kapsamında ilk kez Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı’nı Türkiye’de 8 ilde daha sonra Batı Afrika’da yer alan Mali Cumhuriyetinde, son olarak da Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de başarı ile tamamlandığını söyledi. Karadağ, yabancı uyruklu ve Türk Cumhuriyetlerinden gelecek öğrenciler ile oluşturulacak duygusal bağın, öğrencilere verecekleri donanımlı eğitim ile ömür boyu sürecek bir kültür ve bilim temsilciliğinin adımının atılmış olacağını ifade etti. Karadağ, ‘’Üniversite olarak bundan sonraki süreçte Afrika, Asya ve Balkanlar’da kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içinde yine görevlendireceğimiz arkadaşlarımızla Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı’nı çok geniş bir yelpazede uluslararası boyuta taşıyacağız’’ diyerek, açıklamasını noktaladı. •İhsan Çelikkaya•

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