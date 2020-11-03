BOZOK DA iSYAN!

YOZGAT Bozok Üniversitesi öğrencileri, vize sınavlarının kaldırılıp, yerine 7 haftalık her ders için sınava tabi tutulacakları yönünde Üniversite Senatosunun aldığı karara isyan etti. #bozokögrencidenneistiyor etiketiyle twitter ile sesini duyurmaya çalışan üniversite öğrencileri, yeni düzenlemenin getireceği sorunları dile getirip, uygulamadan vazgeçilmesi taleplerini gündeme taşımaya çalışıyor. Öğrenciler, anket sistemi yapmadan danışılmadan sadece hocalara yönelik belirtilen görüşlerle alınan kararın öğrencileri olumsuz etkileyeceğini vurgu yaptı. Öğrenciler, ‘’Bir üniversiteyi oluşturan bireyler öğrencilerdir aynı zamanda hocalardır. Ancak bizler öğrenmek için varız. Ortak fikirlerimiz alınsın. Kararlar verilsin. Entegre edemeden ders işleniyor ve zamanla yarışıyoruz, üstüne değerlendirme yapamadan aniden alınan kararlara boyun eğmek zorunluluğu veriliyor. Şu anki uygulanacak olan dersler için verilen her ders 7 haftalık sınav vize puanlaması olarak önümüze sunuluyor’’ diye konuştular. Üniversite öğrencileri, Pandemi sürecinde öğrencilerin ailelerinin yanında güvende oldukları, psikolojik olarak yıpranmadıkları, stresli olmadıkları düşüncesiyle hareket edilip, verilen kararla ruh sağlıklarının risk altına alındığını ileri sürdüler. Öğrenciler, ‘’Hepimiz ders sonrası ders içi değerlendirmelerden dolayı mağdur düşeceğimiz durumların karşısında gün içerisindeki soru cevap etkinliğine verilen süre zarfı içerisinde değerlendirilmeden otomatik 0 olarak kale alınacaktır. Bu da ders notlarımızın düşmesine neden olacak, herkesin şartları durumları buna el vermeyebilir. Kimi öğrenci internetsiz, kiminin sosyal ortam, aile ortamı, çalışma ortamı maddi ve manevi ortam yetersiz. Hiç kimse covid-19 salgına karşın okulsuz kalmayı istemedi. Ama hiç kimse bizi düşünerekten hareket etmedi. İstiyoruz ki; öğrenci odaklı kararlar alınsın. Öğrencinin şartları düşünülsün kopya vesaire vesaire iftiralara karşın tedbirler alınsın. Üniversite senatosu bize göre odaklı kararlar verip öğrenciyi yetersiz bırakmayacağı bir sistem üzerinden değerlendirmeye alınmasını istiyoruz’’ ifadelerini kullandılar.

İLGİNÇ PAYLAŞIMLAR

Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencileri, sosyal medya hesaplarından da ilginç, ilginç olduğu kadar düşündürücü paylaşımlarda bulundu. Bir öğrenci, ‘’Evet tam olarak bizden istenen bu... Ödevlerin intihal oranını söylemiyorum bile. (Ve benim 15 dersim var) Her saat hepsine girmek zorundayız yoksa ‘0’ alıyoruz. Başka hiçbir derdimiz, sıkıntımız yok çünkü. Ha-ri-ka’’ paylaşımında bulundu. Başka bir öğrenci, ‘’Biz ölüyoruz desek Bozok önce ödevleri teslim edin der.. Acımasızlığın zirvesindesiniz artık’’ diye seslendi. Bir öğrenci de, ‘’2 ay öncesine kadar bilgisayarım yoktu sırf dersler için borç harç bilgisayar aldık. Peki durumu olmayan imkanı olmayanlar ne yapacak? Yazıklar olsun !!! Elinizi vicdanınıza koyun artık’’ diye seslendi. Diğer bir öğrenci ise ‘’Dizüstü bilgisayarın ekranı yok (açılmıyor) monitörün de kasası, monitörü dizüstüne bağladım ortaya yeni bir bilgisayar çıkardım derslere daha iyi erişim sağlayabilmek için. Biz azmettikçe lütfen işi yokuşa sürmeyin artık!’’ diyerek, durumunu özetledi.