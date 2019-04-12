Bozok büyüyor

Bozok Üniversitesi’nin 2019 yılında 30 milyonluk bütçeyle proje ve işlerini devam ettirerek, üniversitenin ana kampüsünde büyümenin süreceği bildirildi. Bu kapsamda geçtiğimiz yıllarda başlayan İlahiyat Fakültesi ek bina inşaatının tamamlanmak üzere olduğu belirtildi. Ayrıca Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu binasında da çalışmaların devam ettiği ifade edildi. Bilimsel çalışma ve projelerin yanı sıra, fiziki olarak da gelişimini sürdüren üniversitenin, kampüs içine inşa edilecek gölet ile birlikte kampüs alanını yeşillendirme çalışmalarına ağırlık vereceği öğrenildi.