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Bozok ‘Bilim Yuvası’

Bozok Üniversitesi tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen Bilim Çalıştayı, Fen, Kimya ve Mühendislik alanlarında önemli bilim adamlarını bir araya getirdi. 

Bozok ‘Bilim Yuvası’

Bozok Üniversitesi tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen Bilim Çalıştayı, Fen, Kimya ve Mühendislik alanlarında önemli bilim adamlarını bir araya getirdi. 

28 Ağustos 2017 Pazartesi 07:00
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Bozok ‘Bilim Yuvası’

Üç gün süren 6’cı “Bozok Bilim Çalıştayı” başarıyla tamamlandı. 23-25 Ağustos 2017 tarihlerinde Bozok Üniversitesi’nde düzenlenen çalıştaya önceki yıllara göre daha yüksek bir ilgi ve katılım olduğu gözlendi.

Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın başkanlığını yaptığı toplantıda çoğunluklar temel fen bilimlerinden bilimsel çalışma sonuçlarını içeren 39 bildiri sunuldu.

Disiplinlerarası bir tartışma ortamı sağlanan toplantı da Fizik, Kimya ve Mühendislik alanlarından araştırmacılar bir araya gelme fırsatı buldular. Katılımcıların memnun kaldıklarını belirttiği Çalıştayın devam ettirilmesinde fayda olduğu özellikle vurgulandı.

Çalıştaya ilişkin Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “Toplantıya çok değerli araştırmacılar katılarak katkı verdiler. Edirne, İstanbul, Düzce, Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Ankara, Siirt, Bitlis, Diyarbakır, Aksaray, Erzincan, Kastamonu, Kırıkkale, Yozgat ve Çankırı’daki üniversitelerden biliminsanları Yozgat’da bir araya geldiler. Alanında yetkin ve kariyerinin iyi düzeyde olduğu bilinen tanınmış akademisyenler ile genç akademisyen adaylarının birlikte bulunmaları, gelecek için ümit vericidir. Katılan herkese teşekkür ederim” dedi.

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