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Bozok ara vermiyor

BOZOK Üniversitesi’nde başlayan proje ve yatırımlar aralıksız devam ediyor. Bozok Üniversitesi Rektörü Ahmet Karadağ üniversitenin 8 projesinin devam ettiğini söyledi.

Bozok ara vermiyor

BOZOK Üniversitesi’nde başlayan proje ve yatırımlar aralıksız devam ediyor. Bozok Üniversitesi Rektörü Ahmet Karadağ üniversitenin 8 projesinin devam ettiğini söyledi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 00:00
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Bozok ara vermiyor

Rektör Karadağ, 5 eğitim, 1 sağlık, 1 teknoloji ve 1 araştırma geliştirme alanında olmak üzere, toplam 8 projenin devam ettiğini bildirdi.

Rektör Karadağ, yaklaşık 177 milyon lira tutarında olan projelerin yüzde 55 fiziki gerçekleşmede olduğunu belirtti.

Altyapı, eğitim öğretim ve akademik yayınlara yönelik çalışmaların süreceğini anlatan Karadağ,
“BESYO binamızın inşaatında bir talihsizlik yaşadık, bir bölümde çöküntü oldu. Fiziki gelişimimiz sürüyor. Makine ve teçhizat alımına yönelik projelerimiz devam ediyor. Akademik yayınları çok önemli buluyoruz, bu alana daha da önem vereceğiz. Devam eden projelerimizi tamamlayıp, gelişim ve büyümeyi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.
Haber:Mustafa TEKER

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