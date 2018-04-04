Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
114594
ALTIN
170.908
DOLAR
3.9864
STERLİN
5.6075
EURO
4.8900

Bozok Ankara’da

BOZOK Üniversitesi Ankara’da düzenlenen ‘Yüksek Öğretim Günleri’ fuarına katılarak tanıtımını gerçekleştirdi.

Bozok Ankara’da

BOZOK Üniversitesi Ankara’da düzenlenen ‘Yüksek Öğretim Günleri’ fuarına katılarak tanıtımını gerçekleştirdi.

04 Nisan 2018 Çarşamba 07:00
6 Okunma
Bozok Ankara’da

Bozok Üniversitesi ‘Yüksek Öğretim Günleri’  kapsamında Ankara Altınpark Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen eğitim fuarına katıldı. Üniversite sınavlarına hazırlanan lise öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitim fuarına öğretmen ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. 27 devlet ve vakıf üniversitesinin tanıtım standlarının yer aldığı fuarı, 95 liseden 15 bine yakın lise son sınıf öğrencisi ziyaret etti. Bozok Üniversitesi tanıtım temsilcileri tarafından öğrenci, öğrenci velileri ve rehber öğretmenlere üniversitenin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları, kontenjanlar, sosyal ve fiziki imkânlar hakkında bilgi verilerek tanıtım materyalleri dağıtıldı. Fuar boyunca düzenlenen seminerlerde, sınav stresi ve motivasyon, üniversiteye girişte yeni sistem ve adayların rolü, yükseköğretime geçişte başarı stratejileri, doğru tercih ve sınav kaygısı gibi konularında bilgilendirme yapıldı.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Erdoğan görevine başladı
Erdoğan görevine başladı
Okul Müdürleri toplandı
Okul Müdürleri toplandı
Servisler denetlendi
Servisler denetlendi
PROJE FiNALE KALDI
PROJE FiNALE KALDI
Arapça yarışması
Arapça yarışması
Eğitimciler imza attı
Eğitimciler imza attı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim