Bozok Ankara’da

Bozok Üniversitesi ‘Yüksek Öğretim Günleri’ kapsamında Ankara Altınpark Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen eğitim fuarına katıldı. Üniversite sınavlarına hazırlanan lise öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitim fuarına öğretmen ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. 27 devlet ve vakıf üniversitesinin tanıtım standlarının yer aldığı fuarı, 95 liseden 15 bine yakın lise son sınıf öğrencisi ziyaret etti. Bozok Üniversitesi tanıtım temsilcileri tarafından öğrenci, öğrenci velileri ve rehber öğretmenlere üniversitenin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları, kontenjanlar, sosyal ve fiziki imkânlar hakkında bilgi verilerek tanıtım materyalleri dağıtıldı. Fuar boyunca düzenlenen seminerlerde, sınav stresi ve motivasyon, üniversiteye girişte yeni sistem ve adayların rolü, yükseköğretime geçişte başarı stratejileri, doğru tercih ve sınav kaygısı gibi konularında bilgilendirme yapıldı.