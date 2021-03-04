BOZOK 15 YAŞINDA

YOZGAT Bozok Üniversitesinin kuruluşunun 15’inci yılı düzenlenen tören ile kutladı. 2006 yılında kurulan Yozgat Bozok Üniversitesi için Erdoğan Akdağ Kampüs yerleşkesinde yer alan Kongre Merkezinde kutlama töreni düzenlendi. TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek telefon ile bağlanarak, ‘’Yozgat’ın tarih sayfalarındaki yeri tam bir kültürel hazinedir. Osmanlı Devletinin ilk Bakanı Yozgatlı Akif Paşadır. Ne yazık ki bunu Yozgat bilmemekte, bunun tezini Erzurum Üniversitesinden bir öğretim görevlisi hazırlamıştır. Bozok Üniversitesi bu tip değerlere sahip çıkıp, öğrencilerine anlatması gerekiyor’’ dedi. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ ise, 1976 yılında Meslek Yüksek Okulu ile Yozgat’ın üniversite serüveninin 1992 yılında kurulan Mimarlık Mühendislik Fakültesi, Ziraat Fakültesi ile 1994 yılında kurulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi ile devam ettiğini anlattı. Karadağ, ‘’1 Mart 2006 yılında kurulan ve bugün itibariyle 15’inci yılını kutladığımız geleceği olan marka hedefleri olan bir üniversite haline geldik’’ diye konuştu. Yozgat Valisi Ziya Polat, üniversitenin kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de, üniversitenin kuruluş serüvenini anlattı. Konuşmaların ardından müzik dinletisi ve üniversitenin kurulduğu günden bugüne kadarki aşamalarını anlatan fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Törene, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ve Yozgatlı İş İnsanı Bilal Şahin de online olarak katılıp, Yozgat Bozok Üniversitesi’nin 15’inci kuruluş yılını kutladılar. Törende, Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Sefa Yılmaz, bazı kurum müdürleri, akademisyenler, davetliler ve öğrenciler hazır bulundu.