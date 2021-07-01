Bozkırın öğretmenleri Yozgat’ta

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde gönüllü öğretmenler tarafından yürütülen ‘Bozkırın Öğretmenleri Okuyor66’ adlı proje kapsamında etkinlikler hız kesmeden devam ediyor. Bozkırın Öğretmenleri, yazar Mustafa Çiftçi ile Yozgat’ta bir araya geldi. Yozgat Merkez Erbazlar Konağında yazar Mustafa Çiftçi ile bir araya gelen öğretmenler, keyifli bir sohbet gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı. Öğretmenler tarafından okunan ‘Bozkırda Altmışaltı’ ve son döneme damga vuran ‘Gönül Dağı’ dizisi üzerinde yoğunlaşan sohbette, Çiftçi, öğretmenlerin hayat tecrübeleri, edebi bakışı üzerine yöneltilen soruları içtenlikle yanıtladı. Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Arkan, günün anısına Bozkır insanı Mustafa Çiftçi’ye hediye takdim etti. Bozkırın Öğretmenleri, ‘’Bizlere zaman ayıran değerli yazarımıza, bizleri misafir eden Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ve Ak Parti İlçe Başkanı Bülent Doğan'a, ulaşım konusunda destek veren Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel'e teşekkür ediyoruz. Her daim güzelliklerde buluşmak ümidiyle’’ açıklamasında bulundu.