BOZKIRDA BiLiM SEViLDi

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Cumhuriyet Alanı’nda üç gün süreli gerçekleştirilen ‘Bozkırda Bilim Var’ adlı şenlik programı hem il yöneticilerinin, hem de öğrenci ve velilerinin büyük ilgisini çekti. Şenlik kapsamında gençlerin, öğrencilerin öğretmenleriyle birlikte hazırladıkları çeşitli projelerin tanımı yapılırken çeşitli gösterilerde ilgi odağı oldu. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, bilginin teknolojiye, hayallerin gerçeğe dönüşmesi, bilim kültürünün ve iletişiminin toplumun daha geniş kesimlerine yaygınlaştırılması amacıyla 2018 yılında Yozgat’ta gerçekleştirdikleri 4007 TÜBİTAK Bilim Şenliğinin ikincisini ‘Bozkırda Bilim Var’ adı ile gerçekleştirdiklerini, etkinliğe ilginin yoğun olduğunu görmekten mutluluk duyduklarını aktardı. Yazıcı, yapılan etkinlikleri öğrencilerle birlikte velilerinin de iştirak ederek, takip etmelerinin Yozgat halkının bilimsel düşünceyle ilgili kanaatinin güçlenmesine, bilim sevgisi, bilimin eğlenceli olduğuna dair farkındalık kazanmasına katkı sağlamasına yönelik hedefin amacına ulaştığını göstermesi bakımından önemli olduğunu vurgu yaptı. Alanında uzman akademisyen ve öğretmenlerin liderliğinde, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı tarafından geçen yıl destek alan 53 proje Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Yozgat Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi Fen Bilgisi Öğretmeni Figen Kasap yürütücülüğünde üç gün süreyle sergilendi. Başka bir programa katılması nedeniyle açışına katılamayan Yozgat Valisi Ziya Polat daha sonra şenlik alanını ziyaret edip, stantları gezerek bilgiler aldı. Vali Polat, bilginin teknolojiye, hayallerin gerçeğe dönüşmesi, bilim kültürünün ve iletişiminin toplumun daha geniş kesimlerine yaygınlaştırılması amacıyla 4007 TÜBİTAK Bilim Şenliğinin ikincisi olan ‘Bozkırda Bilim Var’ fuarının önemli bir farkındalık uygulaması olduğunu bildirdi. Vali Polat'a, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tuğgeneral Murat Bulut ve Belediye Başkanımız Celal Köse ile birlikte sergilenen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. •Yasin Nazım Kayhan•