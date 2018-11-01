Böyükata’dan İstanbul’a destek

Gönüllü eğitmenlik yapan Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “Öğretmenlerimizin proje faaliyetlerinde daha aktif yer alabilmeleri, öğrencilere proje faaliyetlerinde danışmanlık yapabilmeleri için akademik çevrelerce verilecek eğitimlerin çok faydalı olduğunu görmekteyiz. Sürekli değişen dünyada, yeni kuşaklarda beklediğimiz gelişmeyi yakalayabilmemiz için yapmamız gereken daha çok iş var. Bu bizlere sorumluluklar yüklüyor. Bundan kaçamayız. Çok küçük dokunuşlarla güzel sonuçların ortaya çıkmasına katkı verebiliriz” dedi.

İstanbul Sultanahmet Artemis Gallery’de düzenlenen sohbet toplantısına da katılan Prof. Dr. Mustafa Böyükata ‘Uzun vadeli düşünmek ve temel bilimlerin önemi’ konulu konuşma yaptı. ODTÜ mezunu akademisyen, eğitimci ve iş adamlarının iştirak ettiği toplantıda, Böyükata, eğitim ve bilimde tabana inmenin önemi, her ilde üniversite olmasının sağladığı fırsatlar, Rusya izlenimleri, Yöresel Kalkınma Çalıştayları alt başlıkları çerçevesinde hem deneyimlerin paylaşılmasına hem de önerilerin kritik edilmesine zemin oluşturdu. İlgiyle izlenen buluşmada, katılımcıların düşüncelerini ifade ettikleri ve tartışabildikleri verimli bir sohbet gerçekleştirildi.