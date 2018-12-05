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Böyükata, Yıldız’ı fethetti

BOZOK Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı tarafından düzenlenen Proje Eğitimi etkinliğine katkı verdi.

Böyükata, Yıldız’ı fethetti

BOZOK Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı tarafından düzenlenen Proje Eğitimi etkinliğine katkı verdi.

05 Aralık 2018 Çarşamba 07:00
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Böyükata, Yıldız’ı fethetti

Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ahlatcıoğlu’nun başkanlık ettiği, Fizik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Altındal tarafından Koordinatörlüğü gerçekleştirilen etkinliğin Eğitim Yöneticiliğini Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata üstlendi. Proje teklifinin kalitesi konusunda özel söyleşi ve Proje Takımının Rolü konusunda da grup dinamiği oturumlarına yer verildi. Etkileşimli geçen programda proje yazımına ilişkin uygulamalı çalışmalar yaptırılarak, katılımcılara prototip proje yazdırma yoluyla fikrin projeye dönüştürülmesi ve değerlendirme süreçleri hakkında bilgi edinilmesi sağlandı. Katılımcıların yorucu, yoğun ancak son derece faydalı bulduklarını belirttikleri toplantı ile önemli eksiklerinin giderildiğini belirttikleri toplantının sonunda katılımcılara belge dağıtıldı. Fakültenin Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ahlatcıoğlu tarafından Prof. Dr. Mustafa Böyükata ile diğer eğitmenlere teşekkür belgesi takdim edildi.

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