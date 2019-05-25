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Böyükata teşekkür etti

BOZOK Üniversitesi Rektör Adayı Mustafa Böyükata rektör atama sürecinin tamamlanmasının ardından bir mesaj yayınlayarak teşekkür etti.

Böyükata teşekkür etti

BOZOK Üniversitesi Rektör Adayı Mustafa Böyükata rektör atama sürecinin tamamlanmasının ardından bir mesaj yayınlayarak teşekkür etti.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 00:00
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Böyükata teşekkür etti

Aday olarak süreçte Bozok Üniversitesi ile ilgili düşüncelerini paylaştığını ve bu düşüncelerin basın başta olmak üzere tüm Yozgat ve farklı şehirlerde olumlu karşılık gördüğünü hatırlatan Böyükata, “Paylaştığım fikirlere dair çok geniş çevreden iyi temennilerini bildirenler oldu. Herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Yeni dönemde üniversitenin yönetiminde inisiyatif alacak ekip için paylaştığı bilgi ve fikirleri derli toplu bir doküman haline getireceğini anlatan Böyükata, “Elbette bahis açtığım konuların hepsini tam olarak gerçekleştirmek için güçlükler olacaktır. Fakat ifade edilmesi de önemliydi. Hiç olmazsa bir başlangıç yapılması gerekir” diye konuştu.

Ortaya koyduğu fikir ve düşüncelerin, gerçekten inandığı ve samimiyetle kaygısını taşıdığı mevzular olduğunun altını çizen Böyükata, “Üzerinde yıllardır kafa yorup az ya da çok elimden geldiğince meşgul olmaya çalıştığım konular. Bunları söylemek bir borç ve memleket için bir hizmettir. İşlerimizde ve düşüncelerimizde biraz daha açıklığı benimsemeliyiz. Ele aldığım konular üzerinden takip edilmeye değer yol haritaları geliştirilebilir. Nitelikli bir planlama yapılabilir” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Türkiye için Yozgat, Yozgat için ise üniversitenin önemine inanan birisi olduğunu ve yapılması gerekenler konusunda önemli başlıkların altını çizdiğini vurgulayarak, “Üniversitemiz ve şehrimiz her şeyin en güzeline layıktır. Yozgat Bozok Üniversitesi için Prof. Dr. Ahmet Karadağ Rektör olarak atanmıştır. Kendisi deneyimli biridir. İnşallah güzel çalışmalar başlatılır. Bu potansiyel kendisinde var. Üniversitenin daha iyi ilerleyeceğine inanıyorum. Hayırlı olmasını dilerim” diyerek açıklamasını sonlandırdı.

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