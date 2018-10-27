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Böyükata, seminer verdi

BOZOK Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Çorlu’da ‘Proje Fikri Geliştirme ve Uygulama Teknikleri’ konusunda seminer verdi.

Böyükata, seminer verdi

BOZOK Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Çorlu’da ‘Proje Fikri Geliştirme ve Uygulama Teknikleri’ konusunda seminer verdi.

27 Ekim 2018 Cumartesi 07:00
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Böyükata, seminer verdi

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen toplantıya ilçedeki okullarda görev yapan okul müdürleri katıldı. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, teknik bilgiler yanında deneyimleri ışığında öğrenci merkezli faaliyetler konusunda düşüncelerini de katılımcılarla paylaştı. Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan proje faaliyetlerinin artırılmasını ve proje tabanlı eğitim etkinliklerinin yaygınlaştırılmasına önemli katkılar verdiğini belirttiği Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın daha öncede davetlerine olumlu cevap vererek Tekirdağ’da hem seminer hem de eğitim etkinliklerine deste olduğunu hatırlatıp, kendisine teşekkür belgesi takdim etti.

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