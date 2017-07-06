Böyükata Karadeniz’de

Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Trabzon Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü tarafından Özel Yetenekleri Geliştirme Programı ve Proje Programında eğitim gören, 7.-10. sınıf öğrencileri ile Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenlerine yönelik olarak 01 - 02 Temmuz 2017 tarihlerinde düzenlenen “Proje Eğitimi” etkinliğine katkı verdi.

Eğitim etkinliğinde Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Çevik de gönüllü olarak eğitmenlik yaptılar. İki gün olarak planlanan ve kamp havasında düzenlenen eğitim programına 21 öğrenci ve 5 öğretmen katıldı.

Etkinliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “Trabzon’un genç beyinleri ile birlikte olmaktan son derece mutlu oldum. Trabzon Bilim ve Sanat Merkezi’nin özverili yöneticileri ve öğretmenleri ile son derece aktif, hareketli ve öğrenmeye hevesli öğrencileri geleceğe dair umutlarımızı tazeledi. Bu gençlerin bir kısmı değil tamamı Türkiye’nin geleceğine yön verebilecek niteliklere sahipler. Eğer gerekli ve yeterli özen ve ilgi gösterilebilirse, Türkiye’nin uzun vadeli hedefleri için her biri çok önemli katkılar verebilir. Kısa süreli etkinlikte çok sınırlı bilgiler edindirmeye çalıştık. Önemli bir boşluğun giderilmesine dönük çalışmalara katkı verdiğimizi düşünüyorum. Bu eğitim etkinliğinde de proje konusunda teknik bilgi ve birikimleri paylaşma fırsatı oluşmuştur. Ancak yapılan işle yetinmemiz mümkün değildir. Daha fazlasına ve uygulamada ilerleme sağlanmasına gayret etmeliyiz. Proje tabanlı çalışmaların artırılması ve geliştirilmesi sağlanmalıdır. Bu yönde, gençlere erken yaşlarda donanım kazandırmak gerekir. Program çerçevesinde yapılan çalışmalar bir gönül işidir. Gönüllülük faaliyetlerinin toplumumuzda ve özellikle de eğitim kurumlarında çok daha yaygın ve etkin olmasına çaba göstermeliyiz” dedi.

Öğrenci ve öğretmenlerin memnun kaldığı programın sonunda yararlanıcılara Katılım Belgesi dağıtıldı. Etkinlik Başkanlığını Üstlenen Trabzon Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Abdulvahap Altın tarafından, Prof. Dr. Uğur Çevik ve Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya katkılarından dolayı teşekkür ederek belge takdim edildi.



