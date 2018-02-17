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Böyükata gençlerle buluştu

YOZGAT Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi tarafından öğrencilerin akademik gelişimlerine ve meslekler hakkında bilgi sahibi olmalarına katkı sağlayan ‘Farkındalık Sohbetleri’nde Bozok Üniversitesi akademisyeni Mustafa Böyükata konuştu.

Böyükata gençlerle buluştu

YOZGAT Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi tarafından öğrencilerin akademik gelişimlerine ve meslekler hakkında bilgi sahibi olmalarına katkı sağlayan ‘Farkındalık Sohbetleri’nde Bozok Üniversitesi akademisyeni Mustafa Böyükata konuştu.

17 Şubat 2018 Cumartesi 07:00
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Böyükata gençlerle buluştu

Etkileşimli bir biçimde gerçekleştirilen programda, Prof. Dr. Mustafa Böyükata “Bir Gençlik Hedefi Olarak Akademik Hayat” konusunda bilgiler verdi.  
Toplantıda, gençlerin geleceğe dönük planlar yapmasının gerektiği; üniversiteye girmenin ve üniversite sonrasında severek yapılacak bir mesleği seçmenin asıl amaç için sadece birer hedef olduğu belirtilerek, asıl amacın daha ötelerde olması gerektiği vurgulandı.  
Prof. Dr. Böyükata, ülkemizin ilerlemesi için her birimizin fert olarak hayallerinin, vizyonunun ve belirlenmiş amacının olması gerektiğini vurguladı.
Gençlere ileride yüksek lisans ve doktora yapmayı hedef olarak şimdiden belirlemelerini tavsiye eden Prof. Dr. Mustafa BÖYÜKATA, bulunduğumuz çevrenin yetersizliklerini görerek, bunu tembelliğe bahane etmeden, mevcut imkânların ve şartların farkında olarak, daha etkili ve verimli çalışmak gerektiğini ifade etti.
Çalışan herkes değil, hedef odaklı ve stratejik planlarla çalışanların daha hızlı başarıya ulaşacağı da söylendi. Akademik hayattan ve deneyimlerden örneklerin verildiği toplantı ilgiyle izlendi. Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi İle Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arasında Sosyal ve Bilimsel İşbirliği Protokolü çerçevesinde bu tür etkinliklere katkı verildiği ve sohbetlerin öğrenciler açısından ufuk açıcı olduğu ifade edildi. Okul Müdürü Adil Arslan, sohbet sonunda Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür ederek, kendilerini konuk etmekten dolayı memnuniyetlerini ifade etti.

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