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Böyükata, eğitimlerini sürdürüyor

BOZOK Üniversitesi’nden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, İstanbul’da düzenlenen ‘Bilimsel Araştırmalarda Proje Döngüsü Yönetimi’ etkinliğinde yer alarak, etkinliğin eğitim yöneticiliğini üstlenip, eğitmenlik yaparak katkı verdi.

Böyükata, eğitimlerini sürdürüyor

BOZOK Üniversitesi’nden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, İstanbul’da düzenlenen ‘Bilimsel Araştırmalarda Proje Döngüsü Yönetimi’ etkinliğinde yer alarak, etkinliğin eğitim yöneticiliğini üstlenip, eğitmenlik yaparak katkı verdi.

08 Mart 2019 Cuma 00:00
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Böyükata, eğitimlerini sürdürüyor

Üniversite Öğretim Elemanları Dayanışma Derneği tarafından, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi işbirliği ile üniversitenin Zeytinburnu Topkapı Yerleşkesinde düzenlenen programdan farklı üniversitelerden 30 civarında katılımcı yararlandı. Prof. Dr. Mustafa Böyükata tarafından tasarlanıp, geliştirilen biçimiyle Türkiye’nin pek çok yerinde düzenlenen eğitim etkinliklerinin katılımcılar tarafından beğeniyle karşılandığı ve etkili olduğu ifade edildi. Programda araştırma projelerinde proje döngüsü yönetimi içerisinde bilinmesi gereken konular ele alındı. Katılımcılara katılım sertifikalarının dağıtıldığı programın sonunda, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zühtü Hakan Akpolat ve ÜNDER Başkanı Doç. Dr. Muhammet Kurulay tarafından bütün eğitmenler ile Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür belgesi ve günün anısına üniversite armalı hediye takdim edildi.
 

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