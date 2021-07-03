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Böyükata, ‘Beni Fark Et’ projesine gönüllü katkı

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Küresel Akıl Derneği projesi olan ‘Beni Fark Et’ ile fikrini hayata geçirme fırsatı bulan öğrencilere yönelik olarak çevrim içi yürütülen eğitim seminerine katkı verdi.

03 Temmuz 2021 Cumartesi 00:09
Böyükata, ‘Beni Fark Et’ projesine gönüllü katkı

Küresel Akıl Derneği’nden Aleyna Eyüpoğlu’nun moderatörlüğünde MS Teams platformu üzerinden gerçekleştirilen eğitim kampı kapsamında Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ‘Hayallerin Varsa Yorulmaya Değer’ konulu söyleşisinde öğrencilere fikrin oluşumu, proje tabanlı planlama, bilgi üretme, araştırma ve girişimcilik gibi temel bazı kavramlardan bahsetti. İstanbul merkezli olarak yürütülen ‘Beni Fark Et’ projesi kapsamında Küresel Akıl Derneği, jüri değerlendirme süreci sonrası seçilen öğrencilere, konusunda uzman mentörler ile çalışma imkânı ve ihtiyaçlarına dönük malzeme desteği sunmaya çalışmaktadır. Her kategoriden ortaokul, lise ve üniversite düzeyinde toplam 24 öğrenciye 5 günlük eğitim kampına katılma hakkı verildi. Öğrencilere çalışma ortamı desteği, yatırım desteği ve ihtiyaç duyabilecekleri konularda yol ortaklığı yapılması öngörülmektedir. Koordinasyonu yapılan çalışmalara gönüllü katkı verenler arasında yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ‘’Türkiye’de özel ilgi, rehberlik, danışmanlık, koçluk ve mentörlük desteğine ihtiyacı olan pek çok genç ve çocuk bulunmaktadır. Bunlar geleceğe yön verebilecek ve belki sıçrama yaptıracak potansiyellere sahip kişilerdir. Bu bakımdan yürütülen projenin çok önemli bir boyutu bulunduğunu düşünüyorum” dedi.

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