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Borsadan öğrencilere destek

YOZGAT Ticaret Borsası, il merkezinde ihtiyaç sahibi öğrencilere 40 bin lira değerinde kaban yardımında bulundu.

Borsadan öğrencilere destek

YOZGAT Ticaret Borsası, il merkezinde ihtiyaç sahibi öğrencilere 40 bin lira değerinde kaban yardımında bulundu.

24 Eylül 2019 Salı 00:00
Borsadan öğrencilere destek

Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli, ihtiyaç sahibi ilkokul öğrencilerine verilmek üzere alınan kabanları, daha önceden belirlenen okulların okul müdürlerine teslim ederek, öğrencilere ulaşmasını sağladı.  Erkekli, Borsa olarak her yıl olduğu gibi bu yılda geleneksel hale getirdikleri ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik yardımlarda bulunduklarını söyledi. Erkekli, ‘’800 kışlık kaban, çocuklarımızı soğuktan bir nebze olsun korumak amacıyla Borsamız tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere okullara ulaştırıldı. Eğitim bizim için her şeyden önemlidir. Tüm öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve velilerimizin yeni eğitim öğretim yılı hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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Borsadan öğrencilere Destek
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