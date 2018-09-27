Borsa’dan Kredi Desteği

Halıcı, ‘’Vadenin uzatılması ve kısaltılması mümkün olmayacak. Kullanılacak kredinin brüt faiz oranı aylık yüzde 1.85’dir. Oda ve borsalarda daha çok üyenin krediden faydalanabilmesi açısından oda/borsalarca kullandırılacak kredilerin azami limiti odamızın projeye sağladığı katkıya bağlı olarak alt limit 50 bin üst limit 100 bin lira olarak sınırlandırılmıştır’’ dedi.

Halıcı, kredilendirmelerde tüm risk ve teminatlandırma protokol imzalanan bankalara ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın sağladığı destekle Kredi Garanti Fonu’na ait olduğunu, yüzde 0,03 kefalet başvuru bedeli, komisyonu dışında borsa üyelerinden herhangi bir masraf komisyon talep edilmeyeceğini anlattı. Halıcı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Nefes Kredisi’nin Ziraat Bankası, Halkbank, İş Bankası, Yapı ve Kredi Bankası’ndan kullanabileceklerini de kaydetti. Halıcı, “Üyelerimiz, Borsamıza gelerek, TOBB Nefes Kredisi başvurusu için faaliyet belgesi isteyecek, belirlenen bankalardan dilediği birine giderek başvuruda bulunacak. Bankalar ise başvuruyu alarak, KGF ile birlikte krediye uygunluğunu değerlendirilecek, olumlu sonuçlanırsa, anlaşmalı bankalar KOBİ’ye TOBB Nefes Kredisi kullandıracaklardır’’ diye konuştu.