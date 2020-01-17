BOL BOL DiNLENiN

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, 2019-2020 öğretim yılının birinci döneminin bugün düzenlenecek karne töreni ile tamamlanacağını hatırlatarak, öğrencilerin bol bol dinlenip, ikinci döneme eksikliklerini gidermiş olarak başlamalarını önerdi. Yazıcı, Yozgat il genelinde okulöncesinde 5 bin 451, temel eğitimde 47 bin 430, ortaöğretim kademesinde 20 bin 679 olmak üzere toplamda 73 bin 560 öğrencinin karne alarak, yarıyıl tatiline başlayacağını hatırlattı. Yazıcı, ‘’Öğretim yılının birinci döneminin başarıyla tamamlanmasında, özveriyle çalışan 639 yönetici, 5 bin 571öğretmen, bin 725 personel olmak üzere 7 bin 935 eğitim çalışanımıza çocuklarımızın bu günü ve yarınlarının inşasında emeklerini, sevgilerini esirgemedikleri için teşekkür ederim’’ dedi. Yazıcı, Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında okullarda öğrencilere yönelik yarıyıl tatili dışında ara tatil uygulaması başlatıldığını hatırlattı, 18-22 Kasım tarihleri arasındaki ilk ara tatilden sonra şimdi de yarıyıl tatiline gelindiğinin altını çizdi. Yazıcı, ‘’Tatil; psikolojik ve fizyolojik olarak dinlenmeye, rahatlamaya, eksiklerimizi gözden geçirip tamamlamaya fırsat bulacağımız zaman aralığıdır. Yarıyıl tatili de eğitim-öğretim sürecinde yaptığımız yolculuğun molası gibidir. Yenilenmek ve motivasyon için önemli bir fırsattır. Çocuklarımız bizlerin en kıymetli varlıklarıdır. Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarında da ifade edildiği üzere, beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli, sağlıklı, gelişmiş kişilik, karaktere sahip bireyler olarak yetiştirmektir. Bununla birlikte, ilgi, istidat, kabiliyetlerini geliştirerek bilgi, beceri, davranışlar ile birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle, onları toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak öğretmenlerimizin ve eğitim kurumlarımızın en önemli hedeflerindendir’’ diye konuştu. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, çocuklarının karne heyecanına ortak olmak, başarılarını övmek, onları motive etmek anne-babanın görevi olduğuna da vurgu yaptı. Yazıcı, ‘’Bunun yanında karnedeki olumsuz ya da beklentilerimize karşılık gelmeyen durumları anlayışla karşılamak, baskı yapmamak, tatilin bu olumsuzlukların üstesinden gelmek için önemli fırsatlar olduğu duygu, düşüncesini söylem, davranışlarımızla çocuklarımıza hissettirmemiz, onların mutlu ve başarılı bireyler olmalarında önemli bir etken olacaktır. İhtiyaçlar her bireye göre değişkenlik gösterir. Çocuğunuzun ihtiyaçlarını belirleyerek ona göre bir tatil planı hazırlamak, tatilin verimli geçirilmesi açısından atılacak önemli adım olacaktır. Tatil süresince yapılacak aktiviteleri fırsat buldukça birlikte yapmak, birlikte sinemaya, tiyatroya, müzeye, akraba ziyaretlerine gitmek, birlikte spor aktiviteleri yapmak ve kitap okumak, değer ve duygulardan haberdar olacak etkinlikler yapmak, arkadaşlarıyla bir araya gelmesine, birlikte aktiviteler yapmalarına izin vermek, tatilin verimli ve mutlu geçmesine vesile olacaktır’’ ifadelerini kullandı. Yazıcı, öğrencilerin tatili, yapacakları bir planlamayla daha mutlu, verimli geçirebileceklerini, aktivitelerle yeteneklerini geliştirip, bilgi, birikim, kişisel gelişmelerine katkı sağlayacağını anlattı. Yazıcı, ‘’Bu nedenle kendi yeteneklerinizi iyi keşfetmeniz ve çevrenizde bu yeteneklerinizi geliştirecek ortamlara dahil olarak mutlu ve umutlu olmanın yöntemlerini bulmanız çok önemlidir. Çünkü, esas olan sizin mutluluğunuzdur. Sizin mutluluğunuz bizim de mutluluğumuzdur. Hem kişisel, hem de zihinsel gelişimimiz için bunların önemli olduğunu unutmayalım. Bu duygularla, İlimizin mümtaz eğitim camiasına, eğitime destek veren ve katkı sağlayan herkese teşekkür ederek, meslektaşlarıma ve öğrencilerimize huzurlu ve mutlu bir tatil dilerim’’ şeklinde konuştu.