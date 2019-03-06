Boğulmaya son veren proje

Elektrik Elektronik Öğretmeni Erdoğan Çelik, öğrencisi Hacı Hasan Cesur ile birlikte ‘Akıllı Bone’ adlı projesini hayata geçirip, Kayseri’de yapılan Bölge Yarışması’nda Teknoloji ve Tasarım alanında birincilik elde etti. Proje sahibi Hacı Hasan Cesur, "Akıllı bone için ıslanmayan bir kart sistemi geliştirdik. Bone içine yerleştirilen sisteme entegre olarak da bluetooth sistemi üzerinden akıllı bir saat hazırladık. Kişi boğulma riskiyle karşılaştığında sensör, akıllı saati takan aileye veya cankurtarana sinyal gönderiyor. Boğulma riski arttıkça sistem daha fazla uyarı veriyor. Böylelikle suda boğulmaların önüne geçmiş oluyoruz" dedi.

Yüzme bilmeyen ve dünyada her yıl 300 bin kişinin suda boğularak, hayatını kaybettiğini hatırlatan Hacı Hasan Cesur, "Özellikle yaz dönemlerinde otellerin havuzlarında ailelerin ve cankurtaranların ihmali nedeniyle birçok insan hayatını kaybediyor. Yüzme bilmeyen çocuklar, ailelerinin desteği ve gözetiminde havuza girmeli. Havuzların büyüklüğü ve kalabalık olması nedeniyle aileler, çocuklarını takip edemiyor. Bu bone ile bu boğulmaların önüne geçeceğiz" diye konuştu.