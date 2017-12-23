Boğazlıyan’a ziyaret

Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, okul ve pansiyon ziyaretlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Boğazlıyan Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden Yazıcı, okul müdürü Nebi Koç’dan fiziki yapı ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Derslere de katılan Müdür Yazıcı, değerler eğitimi, verimli ders çalışma ve öğrenme stilleri hakkında öğrencilerle sohbet etti.

Öğretmenlerle toplantı da yapan Yusuf Yazıcı’ya Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Yıldız da eşlik etti.