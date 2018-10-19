Boğazlıyan Eğitimi Konuşuldu

Toplantıda birim amirlerinin sunumları ve paylaşımları, bir önceki toplantıda alınan kararlarla ilgili çalışmalar değerlendirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince son bir ay içerisinde yapılan çalışmaların anlatıldı. Toplantıda, okul öncesi, ilkokul, ortaöğretim okullaşma oranları, mevcut durum ve hedefler, mesleki ve teknik eğitim okullaşma oranları ve yapılan çalışmalar, pansiyonların alt yapı ve tefrişatları, gibi konularda görüş alışverişinde bulunuldu. Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, gündem maddelerinin görüşülmesinin yansıra yapılan toplantıda, Milli Eğitim Müdürlüğünce öğretmenlere yönelik bir memnuniyet anketinin oluşturulduğunu ve bu ankete öğretmenlerin katılıp alınan sonuçların değerlendirildiğini bu sayede kurumlarının adına bir geri bildirim oluştuğunu oluşan dönüt sonrası düzenlemelerin yapıldığını söyledi. Branş bazında öğretmenlerle toplantı yapılıp, eğitim daha ileriye nasıl götürülür? sorunsun cevabını aramanın faydalı olacağını belirten Yazıcı, öğrencilerin gelişim süreçlerinin izlenmesi, eksikliklerin belirlenmesi, velilerle etkili bir iletişim, iyi bir rehberlik, iyi bir ölçme değerlendirme ve bunların neticesinde de öğrencilerin öğrenme stillerinin belirlenerek, derslerin bu değerlendirmelerin sonuçları göz önüne alınarak işlenmesini istedi.

SİNANOĞLU’NU ZİYARET ETTİ

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Boğazlıyan ilçesinde gerçekleştirdiği eğitim toplantısı sonrasında Kaymakam Davut Sinanoğlu’nu makamında ziyaret etti. Yazıcı, Kaymakam Sinanoğlu’na Boğazlıyan eğitimiyle ilgili istişarelerde bulunup eğitime verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti.

ÖĞRETMENLER İLE TOPLANTI YAPTI

Yazıcı, Boğazlıyan ilçesinde yönetici ve öğretmenler ile birlikte Eğitimi Değerlendirme Toplantısı yaptı. Toplantı Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek’in hazırlamış olduğu dersler ve sınavlar bazında ilçedeki okulların akademik başarı istatistiği sunumu ile başladı. Sunumun ardından İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, toplantıda yaptığı konuşmada, ‘’ Bizim Temel Hedefimiz Vatanına, Milletine ve Bayrağına bağlı Ülkesine gururla hizmet edecek öğrenciler yetiştirmektir’’ dedi.

Öğretmenlere birer boş kağıt vererek istek ve taleplerini aynı zamanda eğitim hakkındaki görüşlerini yazmalarını isteyen Yazıcı hepsini bizzat okuyacağını ve değerlendireceğini dile getirdi. Toplantıda kök değerlerimizin öğretilmesi, kardeşlik duygusu, velilerin okul ile iç içe olması gerektiği, akıllı tahta kullanımı, önce öğrenciyi tanıyarak sorunlarını tanımlamayı, her öğretmenin derslere ön hazırlık yaparak girmesi gibi konular konuşuldu.