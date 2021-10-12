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Böcekler ilgi çekti

Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünde, Türkiye'nin birçok ilinden toplanan yaklaşık 4 bin tür böcekle oluşturulan Böcek Bilimi Müzesindeki böceklerden bir bölümü Cumhuriyet Alanı’nda açılan stantta tanıtıldı.

12 Ekim 2021 Salı 00:16
Böcekler ilgi çekti

Yozgat il genelindeki böcek çeşitliliğini ortaya çıkarmak amacıyla Yozgat Bozok Üniversitesi bünyesinde 2013 yılında kurulan Böcek Müzesi’nde yer alan Türkiye'nin çeşitli yerlerinden getirilen yaklaşık 4 bin tür böcekten bir bölümünün tanıtımı yapıldı. Yozgat Cumhuriyet Alanı’nda gerçekleştirilen ‘Bozkırda Bilim Var’ projesi kapsamında yapılan TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri’nde Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü tarafından da stant açıldı. ‘Böcekler Olmasaydı Ne Yapardık Atölyesi’ başlığı altında açılan stant ilgi gördü. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğrencilerinin topladığı çeşitli materyallerin yer aldığı stantı ziyarete gelen öğrencilere böceklerin bitkilere zararları ve yararları, hangi böcek türlerinin bitkilere zarar verdiği anlatıldı. Stant hem il yöneticilerin hem de öğrenci ve velilerinin büyük ilgisini çekti. Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünde Türkiye'nin birçok ilinden toplanan yaklaşık 4 bin tür böcekle oluşturulan Böcek Bilimi Müzesi bulunuyor. Bilimsel çalışma ve araştırma yapan akademisyenlere önemli kaynak oluşturan müze, İldeki böcek çeşitliliğini ortaya çıkarmak amacıyla 2013 yılında kurulduğu bildirildi. Öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından toplanan binlerce tür böcek, önce entomoloji laboratuvarında incelenip sınıflandırıldıktan sonra müzedeki korumalı raflarda yerini alındığı aktarıldı. İçerisinde ilginç türlerinde yer aldığı böcekler hem akademisyenlerin hem de öğrencilerin araştırmalarına ışık tutuyor. •Sümeyye İlhan/Yozgat•

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