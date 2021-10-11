Blokla ve kodla

Mete, öğrencilerin, geleceğin teknoloji uygulamalarının hazırlanması için yapay zeka, robot tasarımı ile ön bilgileri elde edebilmeleri açısından böyle bir atölye açtıklarını söyledi. Mete, ilk olarak sensörlerin, elektronik devrelerin ne olduğunu, nasıl birleştirildiğini anlatıp, bilgiler verdiklerini aktardı. Mete, çocuklara parçaları birleştirerek tabletlerine yükledikleri kodlama kitiyle küçük bir kodlama yaptırdıklarını sözlerine ekledi.

•Haber/Foto: Sümeyye İlhan•