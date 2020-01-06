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BiŞEK'TEN YOLA ÇIKTILAR

YOZGAT Bozok Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Yozgat'ın merkez köylerinden Bişek Şehit Adem Kocadağ Ortaokulu'nda ‘Bişek'ten ODTÜ'ye nasıl gidilir?’ başlığı altında ilk/ortaokul öğrencileri, öğretmenleri, öğrenci velileriyle düşüncelerini paylaştı, kariyer yolculuğuna dönük bilgiler verdi, katılımcıların sorularını cevaplandırdı

BiŞEK'TEN YOLA ÇIKTILAR

YOZGAT Bozok Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Yozgat'ın merkez köylerinden Bişek Şehit Adem Kocadağ Ortaokulu'nda ‘Bişek'ten ODTÜ'ye nasıl gidilir?’ başlığı altında ilk/ortaokul öğrencileri, öğretmenleri, öğrenci velileriyle düşüncelerini paylaştı, kariyer yolculuğuna dönük bilgiler verdi, katılımcıların sorularını cevaplandırdı

06 Ocak 2020 Pazartesi 07:14
BiŞEK'TEN YOLA ÇIKTILAR

Böyükata, öteden beri dile getirdiği ‘Köy Koleji’ anlayışı ile ilgili düşüncelerini de ortaya koydu. Prof. Dr. Böyükata, öğretmenlerin genç, dinamik ve yeniliklere açık olduklarının altını çizerek, her öğretmenin bulunduğu çevrede mutlaka farklılık doğuracak bir yanının olduğunu ifade etti. Okul, çevre ve doğal olarak öğrenciler üzerinde değişime katkı verebileceklerine değinen Prof. Dr. Böyükata, ‘Köy Koleji’ vurgusunda öğretmenin en önemli aktör ve öğrencinin işin odağındaki kitle olduğunu belirtti. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, İstanbul'dan köy okullarına zaman zaman destek niteliğinde katkı sunmaya çalışan Halil Vedat Fıratlı İlkokulu'ndan temin ettiği hediyeleri de Bişek Köyü'nde okul idaresine teslim etti. İstanbul'dan bu katkıya öncülük eden okul yönetiminden müdür Duran Altay, yardımcısı Bülent Yılmaz'a ve onların şahsında katkı veren velilere gıyabında teşekkür eden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, bu tür yardımlaşma ve dayanışmaların, toplumsal bütünlüğümüzü ve değerlerimizin yaşatılmasını da güçlendirdiğini belirtti.  Gönüllü olarak gerçekleştirdiği bu toplantılar için yaptığı değerlendirmede Prof. Dr. Mustafa Böyükata, "Bu toplantılar için kullanılan başlık biraz metaforik bir ifadedir. Köy okullarına gidip oralarda söyleşiler yapmanın çok etkili olduğunu görüyoruz. Bunu devam ettirmeye çalışıyorum. Çok temel düzeyde bilgilendirmelere halen yoğun biçimde ihtiyaç var. İlk etkinliği, küçük bir kampanya ile 'ODTÜ Mezunları' desteği ile kitap temin ettiğimiz Sorgun'un Faraşlı Köyü'nde gerçekleştirmiştik. Daha sonra Çekerek ilçemizin Sarıköy'deki okulda, 'Pazarören Mezunları' tarafından yine bir kampanya yapıp kitap desteği sağlayarak yaptık. Şimdi ise İstanbul'dan Halil Vedat Fıratlı İlkokulu'ndan gelen katkılar ile gerçekleştirdik. İmkanlar çerçevesinde köy okullarına bir şeyler de götürmeye, boş gitmemeye çalışıyoruz. Okullarda farklı düzeylerinden öğrencilerin, veli ve öğretmenlerin bir araya gelmesi sinerji doğurmaktadır. Bu buluşmalarda katılan herkesin faydalanabileceğini düşündüğümüz, konulara değinmeye ve sorulara da cevap vermeye çalışıyoruz" dedi. 

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BiŞEKTEN YOLA ÇIKTILARMUSTAFA BÖYÜKATA
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