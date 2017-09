Birlerin okul heyecanı!

Milli Eğitim Bakanlığı 2017- 2018 eğitim öğretim yılını okula alışması için birinci sınıflara erken başlattı. Yozgat’ta Erdoğan Akdağ İlk ve Orta Okulu’na yazılan öğrenciler sabah saatlerinde anne ve babalarının ellerinden tutup okul yoluna düştü.

İlk defa okul, sıra ve öğretmenle tanışan miniklerin heyecanlı tavırları dikkat çekti. Kimi annesini bir an olsun yanından ayırmazken kimi de heyecandan gözyaşlarına hakim olamadı. Öğretmenleri, öğrencilere ilk gün heyecanını yatıştırmak için çikolata ikram etti.

Anneleri ile aynı sıraya oturan öğrencilerin heyecanlı tavırları zaman zaman renkli görüntüler de oluşturdu. Torunu ile okul heyecanı yaşayan dede ve babaanneler de uzun yıllar sonra okulda bulunmanın heyecanını yaşadı.Yozgat genelinde 5 bin 582 çocuğun ilk okul birinci sınıf eğitimine başladığı bildirildi.

İlk defa okul heyecanı İbrahim Özcan, okulda bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Okula annesi ile geldiğini söyleyen Özcan; “Okula yeni geldiğim için annemle geldim, kardeşim de geldi. Heyecanlıyım ama mutluyum da” dedi.

Anne Fatma Özcan da, okulun ilk günü oğlunu yalnız bırakmak istemediğini söyledi.

Oğlu İbrahim’in heyecandan sabah erkenden uyanıp, bir an evvel okula gitmek istediğini belirten Özcan; “Öğretmenle tanışmak için ve heyecanı yatışsın diye oğlumla geldim. Zor olmadı okula gelmek ama hala heyecanı devam ediyor. İnşallah bu yıl içinde gelecek sene için de iyi olur” dedi.

Torunu ile birlikte okul heyecanı yaşayan Selahattin Şimşek, duygularını şu şekilde ifade etti:

“Torunum ilk okula kayıt oldu sevinçliyim. Torunumu getirdim, mutluyum. Çocuklara başarılar dilerim sene sonuna kadar. Hepsi benim çocuklarımdır hiç birini ayırt etmem. Hepsine başarılar dilerim. Bu gün sevinerek, koşarak okula geldi. Ana sınıfına gittiği için giden seneden okula alışkın, arkadaşlarına alışkın. İlk gün olduğu için biraz heyecanlı.”

Sınıf öğretmeni Nagihan Duran, velilere, eğitimin sadece öğretmenin işi olmadığını hatırlatarak, onlardan destek istedi.

“Kolay değil gerçekten öğretmen olmak. Ama çok güzel. Her şeyden önce çocuk sevgisi, insan sevgisi gerektiriyor” diyen Duran; “İşini seven insan her anlamda başarılı olur. Çocuklarımız çok güzeller maşallah, tertemiz, pırlanta gibiler. Allah onları bize nasip ettiyse, bizi onlara nasip ettiyse mutlaka bunda da bir hayır olduğunu düşünüyorum. İnşallah sizlerle hayırlı bir şekilde okulumuza başlayacağız. Gereken ne varsa her şeyi birlikte yapacağız. Tek başıma diyemeyeceğim çünkü eğitim, öğretim tek başına olmuyor gerçekten. Sizlerin yardımı ile hep birlikte el ele vererek, inşallah sabırla götürmeye çalışacağım” ifadelerinde bulundu.