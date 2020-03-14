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Birincisi oldular

ŞEFAATLİ Şehit Osman Belkaya Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Tübitak etkinliğinde bölge birincisi oldu. 51’incisi düzenlenen Tübitak Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmasına Şefaatli Şehit Osman Belkaya Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri de katıldı. Sosyoloji Alanında Bölge birincisi olan öğrenciler, Türkiye finallerinde katılarak Yozgat’ı temsil edecek. Bölge birincisi olan proje çalışmasında okulda görev yapan Öğretmen Kaan Doğan Yazan, Öğrenciler Bektaş Altun ve Hüseyin Cenik birlikte çalıştı.

14 Mart 2020 Cumartesi 03:40
Birincisi oldular
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Birincisi Oldular
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