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Birinci parti tabletler geldi

AYDINCIK ilçesinde de uzaktan eğitim gören öğrencilerden bir bölümü tablete kavuştu.

31 Aralık 2020 Perşembe 00:34
Birinci parti tabletler geldi

FATİH Projesi kapsamında tedarik edilen tablet bilgisayar setleri Aydıncık ilçesine ulaştı. İlk parti tabletler, Aydıncık İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamil Akyol tarafından öğrencilere dağıtımı yapıldı.

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Birinci Parti Tabletler Geldi
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