Birinci parti tabletler geldi

FATİH Projesi kapsamında tedarik edilen tablet bilgisayar setleri Aydıncık ilçesine ulaştı. İlk parti tabletler, Aydıncık İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamil Akyol tarafından öğrencilere dağıtımı yapıldı.
31 Aralık 2020 Perşembe 00:34
AYDINCIK ilçesinde de uzaktan eğitim gören öğrencilerden bir bölümü tablete kavuştu.
FATİH Projesi kapsamında tedarik edilen tablet bilgisayar setleri Aydıncık ilçesine ulaştı. İlk parti tabletler, Aydıncık İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamil Akyol tarafından öğrencilere dağıtımı yapıldı.