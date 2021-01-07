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Birinci oldular

BOĞAZLIYAN ilçesinde çekimi yapılan ‘Sukut’ adlı kısa film il birincisi oldu.

07 Ocak 2021 Perşembe 00:35
Birinci oldular

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında ‘Sağlık Çalışanlarına Vefa’ adlı kısa film yarışması düzenlendi. Yarışmada, Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilerin çekimlerini yapıp, oynadığı ‘Sukut’ isimli kısa film Yozgat İl Birincisi oldu. AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, ‘’Pandemi sürecinde olağanüstü üstü gayretle her türlü fedakarlığı yapan sağlık çalışanlarımızın hakkı ödenmez. ‘Sağlık Çalışanlarına Vefa’ konulu yarışmada ‘Sukut’ isimli kısa filmiyle Yozgat birincisi seçilen Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzü ve öğrenci kardeşlerimi tebrik ediyor, Türkiye seçmelerinde başarılar diliyorum’’ dedi. •Seyfettin Sağlam•

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